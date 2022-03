Crimea e Donbass, ora Zelensky parla di “possibile compromesso”. E sulla Nato…

Roma, 8 mar – Su Crimea e Donbass “possiamo discutere e trovare un compromesso, su come continuare a vivere” con la Russia. E’ quanto dichiarato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista rilasciata al programma World News Tonight della Abc. Un’affermazione che di per sé potrebbe riaprire improvvisamente le trattative, considerando che il riconoscimento della Crimea come territorio russo e quello delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk (Donbass) come Stati indipendenti sono due condizioni messe sul piatto da Mosca per il cessate in fuoco in Ucraina.

Crimea e Donbass, ora Zelensky apre al compromesso con la Russia

Finora il governo di Kiev non aveva esplicitato alcuna apertura al riguardo, di conseguenza i negoziati si erano arenati in un vicolo cieco. L’apertura di Zelensky non è però incondizionata. Il presidente dell’Ucraina specifica che non accetterà un ultimatum del Cremlino. “Se parliamo di territori temporaneamente occupati e repubbliche non riconosciute da nessuno, possiamo discutere e trovare un compromesso”. Tuttavia “per me è importante sapere come la gente che vuole essere parte dell’Ucraina vivrà in quei territori”, ha detto Zelensky, parlando poi di “garanzie di sicurezza”. Perché a suo avviso “è questione più complicata di riconoscere e basta, questo è un altro ultimatum e non siamo pronti per un ultimatum”. Adesso “la cosa importante è che Putin cominci a dialogare“.

Ucraina nella Nato? “Mi sono raffreddato…”

Nell’intervista rilasciata alla Abc, il presidente ucraino ha poi affrontato la questione dell’ipotizzato ingresso dell’Ucraina nella Nato. E anche in questo caso è importante rilevare un parziale dietrofront al riguardo. “Relativamente alla questione della Nato, mi sono raffreddato da tempo, da quando abbiamo capito che la Nato non è pronta ad accettarci. L’alleanza teme contraddizioni e confronto con la Russia”, ha detto Zelensky. “Non saremo un Paese che chiede in ginocchio, non siamo quel Paese e non voglio essere quel presidente”.

Affermazioni che si legano quindi alla terza richiesta russa: la neutralità dell’Ucraina. Sulla carta anche da questo punto di vista il governo di Kiev è allora disposto a discutere con Mosca? Presto per dirlo con esattezza, perché nella stessa intervista Zelensky sostiene che “questa guerra non finirà così” e “scatenerà una guerra mondiale”. A suo avviso difatti “oggi la guerra è qui, domani sarà in Lituania, Polonia e poi Germania”. Questo perché “noi siamo venuti per primi, voi verrete per secondi, perché più la bestia mangia, più vuole mangiare”.

Eugenio Palazzini