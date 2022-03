Bruxelles, 8 mar – L’Unione europea si starebbe preparando a lanciare eurobond “su vasta scala” per finanziare le spese dell’energia e della difesa a causa della guerra in Ucraina (e delle sanzioni di Bruxelles contro la Russia). Lo rivela l’agenzia Bloomberg riportando fonti riservate secondo le quali i tecnici Ue sono al lavoro. Obiettivo: mettere a punto un piano da presentare dopo il prossimo summit di Versailles in programma giovedì 10 e venerdì 11.

Eurobond per finanziare le spese Ue di energia e difesa

E’ ancor tutto da decidere, a partire dall’importo degli eurobond e dalla struttura dell’operazione. Ma la notizia ha già inciso positivamente sui mercati, con le Borse in ripresa e lo spread Btp/Bund sceso di 10 punti a quota 149,3. Anche l’euro è in ripresa sul dollaro (+0,27%)

Solo un anno fa il maxi pacchetto Ue per affrontare la pandemia

La mossa emergenziale di Bruxelles arriva dopo solo un anno dal pacchetto straordinario Ue da 1,8mila miliardi di euro sostenuto da un debito congiunto per finanziare gli sforzi degli Stati membri per affrontare la pandemia. Ora, l’Ue deve affrontare enormi esigenze di finanziamento sul fronte delle infrastrutture militari ed energetiche a seguito del conflitto Russia-Ucraina.

Gentiloni: “Dobbiamo trovare nuovi strumenti per affrontare la crisi”

“Dobbiamo trovare nuovi strumenti per affrontare i nuovi problemi che questa crisi ci pone di fronte”, ha detto lunedì sera il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni. Nuovi strumenti di debito comune, appunto. “Il vertice di Versailles sarà fondamentale per dare queste risposte – ha precisato Gentiloni -. La nostra proposta sulla riforma del Patto di stabilità arriverà a giugno-luglio, come previsto”, ha concluso.

Adolfo Spezzaferro