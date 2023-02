Roma, 19 feb – I clandestini riprendono ad assediare Lampedusa, letteralmente in fase di esplosione dopo gli sbarchi affollatissimi degli ultimi giorni.

Clandestini e Lampedusa: numeri da capogiro

Il “parziale” è di 2mila clandestini arrivati a Lampedusa in 24 ore. Il “totale” molto peggio, dal momento che questi si aggiungono ai 925 arrivati venerdì su una ventina di imbarcazioni. La somma finale quindi sfonda il muro dei 2.800 e si avvicina ai 3mila. Per un luogo che prevede 350 posti: un massacro. Come hanno fatto notare anche in altre sedi e come abbiamo ripetuto più volte anche noi, i ritmi sono decisamente estivi (visto anche il clima mite che, indubbiamente, non aiuta). E fa venire i brividi il solo pensiero di cosa potrebbe essere l’estate. Le provenienze? Le solite, e “come al solito” (si perdoni il gioco di parole) da Paesi non sempre coincidenti con i luoghi di partenza, ovvero Tunisia e Libia. Anzi: Costa d’Avorio, Camerun, Sierra Leone, Guinea, Burkina Faso.

Ma il decreto Piantedosi?

La domanda è, ovviamente, provocatoria. Il decreto del governo, finora, non ha ottenuto nessun risultato. Anzi, ha peggiorato la distribuzione degli sbarchi, diffondendoli in tutta Italia. Ma sorge spontaneo un altro quesito: com’è possibile che non si sia ottenuto nemmeno un alleggerimento dell’hotspot di Lampedusa, vista la possibilità di far sbarcare le Ong in tutto il resto d’Italia? E la risposta è abbastanza semplice: gli sbarchi non ufficiali, che costituiscono tutt’ora la maggioranza (attirata dalle calamite delle Ong e dalla guardia costiera italiana) non seguono certamente i codici di condotta. Neanche le navi umanitarie, se è per quello, ma il discorso lo conosciamo, purtroppo, fin troppo bene.

Stelio Fergola