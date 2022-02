Roma, 7 feb – Dietro le linee gli Stati Uniti continuano a influenzare in modo sistematico e capillare le scelte politiche-strategiche dell’Ucraina anche e soprattutto a livello formativo oltre che a livello di finanziamento nel contesto degli armamenti. Di cosa esattamente stiamo parlando? Alla fine di gennaio, i capi del ministero della Difesa ucraino hanno ricevuto un corso di formazione sulle comunicazioni strategiche di quattro giorni, guidato da David P. Benton, un americano vicino all’ambasciata degli Stati Uniti a Kiev che agiva in qualità di consigliere speciale del ministro della Difesa ucraino, Oleksi Reznikov. Corsi come questo sono stati dispensati agli ufficiali ucraini ogni due mesi da ottobre e mirano a far sì che familiarizzino con le procedure Nato.

Ucraina: chi è David P. Benton, il misterioso stratega americano

Prima di lavorare per Kiev, Benton, ex funzionario pubblico, è stato capo dei piani presso il 1st Information Operations Command degli Stati Uniti. In precedenza, ha svolto il ruolo di responsabile della pianificazione presso il Comando europeo degli Stati Uniti (Eucom). Lavora adesso anche per l’Institute for Security Governance (ex Center for Civil-Military Relations) in California. Sostiene inoltre la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) nel suo lavoro di potenziamento della capacità militare dei partner stranieri dell’esercito statunitense. Benton ha un passato misterioso nel settore privato. Si pensa che abbia lavorato per diverse aziende nordamericane come consulente IT. Attualmente, è vicino all’entourage di Valeriy Zalouzhny, che è stato nominato comandante in capo delle forze armate ucraine la scorsa estate.

Quei corsi di formazione per il controllo delle informazioni

I corsi di formazione fanno parte degli sforzi compiuti dalle autorità di Kiev per colmare le proprie carenze nel controllo delle informazioni, vale a dire nella sicurezza delle informazioni e nella lotta alla disinformazione. A tal fine, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto pressioni per la creazione di diversi centri dedicati, tra cui uno per la lotta alla disinformazione, che è sotto l’autorità del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale (Rnbo), del Centro StratCom, supervisionato dal ministero della Cultura e della Politica dell’informazione, nonché di diversi operatori del settore privato. Le autorità hanno il sostegno in questa impresa di organismi di ricerca come l’Istituto nazionale di studi strategici che sono sempre più coinvolti nel lavoro sulla strategia di sicurezza.

Dietro le quinte, anche gli Stati Uniti sono coinvolti in questo sforzo bellico. Le lezioni di formazione di Benton sono supervisionate dal Centro per l’istruzione e la ricerca scientifica per le comunicazioni strategiche in materia di sicurezza e difesa nazionale, guidato dal colonnello Olga Salikova. Questo centro è sotto l’autorità dell’Università di Difesa Nazionale Ivan Tcherniakhovski (Ndu), un’accademia militare gestita dall’esercito ucraino.

Una componente chiave nello sviluppo delle relazioni tra Ucraina e Nato, è anche Mary S. McCully, un ex ufficiale della US Air Force che ora lavora per università americane, tra cui l’Arizona State University (Asu). Quest’ultima, guidata da Michael M. Crow – che è anche presidente della società di venture capital della Cia In-Q-Tel – sponsorizza l’Università americana di Kiev, che dovrebbe aprire in primavera.

Roberto Favazzo