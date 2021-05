Roma, 22 mag – L‘arrivo in massa di richiedenti asilo voluta dai socialdemocratici ha creato problemi enormi in Svezia. Non solo sono aumentati i crimini violenti, ma molte zone sono controllate da gruppi criminali stranieri che spadroneggiano senza alcun controllo. Da tempo il partito dei Democratici Svedesi propone leggi più dure contro l’immigrazione. Nonostante i buoni risultati elettorali, la sua forza politica risulta spesso depotenziata. Con la scusa di un presunto razzismo, attorno al partito si è infatti creato una sorta di “cordone sanitario”. Adesso, tuttavia, sembra che qualcosa stia cambiando.

Le proposte dei Democratici Svedesi sull’immigrazione sfondano a (centro)destra

Infatti di recente tre partiti di centrodestra – i Moderati, i Cristiano Democratici e i Liberali – hanno deciso di abbandonare il boicottaggio e di lavorare assieme ai Democratici Svedesi per presentare proposte comuni contro l’immigrazione. A tale proposito hanno presentato in parlamento un’iniziativa di legge congiunta che richiede ogni richiedente asilo di avere una buona conoscenza della lingua svedese e eliminare la norma che prevede di concedere asilo politico per ragioni umanitarie. Al momento i partiti di centrodestra sono all’opposizione. Esistono però buone possibilità che, alle elezioni generali del 2022, possano vincere e così lavorare assieme ai Democratici Svedesi per imporre leggi più dure sull’immigrazione.

Di recente l’opinione pubblica svedese si è mostrata favorevole a misure più restrittive. Per tale motivo il leader dei Democratici Svedesi è ottimista, dichiarando che vede come modello la Danimarca dove l’opposizione all’immigrazione è ora così forte che persino i partiti di sinistra stanno attuando politiche restrittive.

Giuseppe De Santis