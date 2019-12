Washington, 12 dic – Poteva Donald Trump non commentare la notizia dell’incoronazione definitiva di Greta Thunberg come paladina mondiale sulla copertina del Time?

“Ridicolo!”

Il presidente Usa, spesso tirato in ballo dall’attivista svedese per il clima, ha sempre risposto per le rime. E la decisione della rivista americana Time di indicare Greta Thunberg come persona dell’anno 2019 proprio non la manda giù. “Veramente ridicolo” ha scritto sul sul profilo Twitter Donald Trump commentando la notizia. “Greta dovrebbe lavorare sul suo problema di gestione della rabbia, poi andare a vedere un buon vecchio film con un amico!”. E poi ha concluso: “Rilassati Greta, Rilassati!” che in inglese si traduce con chill. Letteralmente, “raffreddati”; altro che riscaldamento globale.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

L’acrimonia tra Trump e Greta è ormai di vecchia data; dopo il famigerato discorso della sedicenne all’Onu – ricordate, quello in cui una vera e propria figlia del primo mondo ci aveva accusati tutti di averle rubato il futuro? – il presidente Usa la rese pubblicamente uno zimbello scrivendo, ironicamente: «Sembra una ragazzina molto felice piena di speranza per un bellissimo e brillante futuro. Un vero piacere vederla». In tale occasione, Trump aveva bellamente ignorato l’attivista passandole oltre senza considerarla – e a giudicare dalla sua espressione imbronciata, Greta non l’aveva presa bene. Aspettiamo il prossimo round.

Ilaria Paoletti