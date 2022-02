Roma, 18 feb – Nel Donbass, i separatisti del del Donetsk e del Luhansk annunciano l’evacuazione verso la Russia, come reso noto da Reuters e da Nova.

Separatisti del Donbass verso la Russia

Le autorità della Repubblica Popolare di Donetsk hanno organizzato un’evacuazione di massa della popolazione residente verso la Russia, già a partire dalla giornata di oggi. Il presidente dell’autoproclamata, Denis Pushilin, ha aggiunto che donne, bambini e anziani avranno la precedenza nello sgombero. Il presidente del Donetsk ha anche aggiunto una considerazione sul governo di Kiev, a suo dire pronto, per volontà del presidente Volodymyr Zelensky, a passare all’attacco e invadere le repubbliche separatiste Donetsk e Luhansk.

La Repubblica Popolare di Luhansk segue la stessa linea. Leonid Pasechnik, leader dell’altro territorio separatista, ha dichiarato: “Al fine di prevenire vittime civili, invito i residenti che non hanno ordini di mobilitazione e che non sono coinvolti nel supporto vitale delle infrastrutture sociali e civili, a partire per il territorio della Federazione Russa il prima possibile”.Le forze dell’ordine, stando alle dichiarazioni ufficiali, dovranno garantire un’evacuazione organizzata, al fine di aiutare la popolazione a superare i posti di blocco.

Il segretario di Stato americano: “False provocazioni”

Secondo il segretario di Stato americano Antony Blinken, gli eventi degli ultimi giorni fanno parte di una strategia russa per creare false provocazioni. Blinken afferma che il Cremlino, invece di ritirare le truppe, starebbe fomentando il loro rafforzamento al confine con l’aiuto dei separatisti, perché “al contrario, vediamo forze aggiuntive andare al confine, comprese le forze all’avanguardia che farebbero parte di qualsiasi aggressione”. Secondo Washington la Russia ha aumentato la forze forze militari al confine ucraino, passando da 169.000 e 190.000 soldati, contro i 100mila di fine gennaio. “La mobilitazione militare più significativa in Europa dalla seconda guerra mondiale”, ha sostenuto l’ambasciatore statunitense Michael Carpenter.

Putin: “Ora Kiev tratti con i separatisti”

Per il presidente russo Vladimir Putin, l’Ucraina deve trattare cone i rappresentanti delle repubbliche del Donbass e concordare misure per porre fine al conflitto. Putin ha espresso queste considerazioni al termine dei colloqui intrapresi con il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko a Mosca. Il leader del Cremlino ha anche auspicato l’attuazione degli accordi di Minsk, unico modo per il “ripristino della pace civile in Ucraina e la rimozione delle tensioni” nel Paese. E risponde anche agli Usa, affermando che le esercitazioni militari programmate in Russia sono “puramente difensive e non minacciano nessuno”. Esercitazioni congiunte anche con la Bielorussia, e che proseguiranno fino a domenica.

Alberto Celletti