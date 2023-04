«Certo ci sono molti uomini a cui piaccio molto, ma ci sono anche quelli a cui non piaccio. Pensano che io sia strana e pazza». Come gli sarà potuto venire in mente? E’ risaputo che deformarsi le labbra fino a trasformarle in una ciambella sia segno di stabilità mentale. «Molti uomini mi scrivono messaggi privati ​​sui social network e mi offrono appuntamenti, soldi, viaggi nei loro paesi, il che è fantastico. Mi rende felice che ci siano persone a cui piaccio e che vogliono la mia compagnia e la mia attenzione. Tuttavia, sarei più felice di incontrare l’amore della mia vita, ma non so quando accadrà».

La ragazza è pronta per partecipare al reality show The Bachelor, ma non si aspetta nulla. «Non so se al concorrente maschio piaceranno le ragazze come me, con una bellezza artificiale», ma «sono desiderosa di sorprenderlo con il mio comportamento buono e gentile e le mie buone maniere. Questo sarà anche un esperimento personale per vedere se a uno scapolo potrebbe piacere una ragazza come me con ‘miglioramenti’». A meno che riesca a trovarsi un uomo a cui piacciono le maschere da demone sumero, la vediamo magra.