Roma, 3 mag — Momento di imbarazzo alla Walt Disney concert hall di Los Angeles: mentre l’orchestra filarmonica della capitale californiana stava eseguendo la quinta sinfonia di Tchaikovsky, un forte gemito femminile ha squarciato l’atmosfera della sala. Le circostanze dell’episodio non appaiono del tutto chiare ma le testimonianze dei presenti raccolte dal Los Angeles Times confermano si trattasse dell’urlo finale dopo il raggiungimento di un orgasmo. Un file audio diffuso sui social sembrerebbe confermarlo.

«Tutti si sono voltati per vedere cosa stava succedendo», inizia così il racconto di Molly Grant, che si trovava seduta accanto alla donna «autrice» del gemito. «Ho guardato la ragazza un attimo dopo che era successo e presumo che abbia avuto un orgasmo perché respirava pesantemente, e il suo partner la stava sorridendo e guardandola come nel tentativo di non farla vergognare». La Grant ha anche commentato: «È stato molto bello».

Altri testimoni sono più propensi a credere che la ragazza si fosse svegliata da un pisolino fuori programma. «Abbastanza rapidamente è caduta sulle spalle del suo partner e poi sul suo grembo. E il suo corpo si è afflosciato», sostiene un intervistato che ha voluto rimanere anonimo. «Cinque secondi dopo, si è quasi svegliata, ed è stato allora che ha lanciato un urlo». I dubbi rimangono, ma alla filarmonica di Los Angeles va tutta l’ammirazione per avere proseguito l’esecuzione senza sbavature, come se nessuno avesse fiatato.

During Tchaikorskys 5th symphony at the LA Philharmonic last night, apparently, a woman had a full-body orgasm just from the music. It was recorded. pic.twitter.com/uLJIGvJ3yQ

