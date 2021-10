Roma, 3 ott – Il Ghana è una delle nazioni africane che, negli ultimi anni, ha sperimentato tassi di crescita tra i più elevati nel continente nero. Questo grazie, tra le altre cose, al piano del governo di puntare sull’industrializzazione. Per creare sviluppo e, di conseguenza, anche occupazione, non basta produrre materie prime per esportarle, ma occorre anche saperle trasformarie in prodotti a più alto valore aggiunto. Da questa banale, ma non scontata, constatazione è stato lanciato One District One Factory, programma avente lo scopo di realizzare almeno una fabbrica in uno dei 216 distretti della nazione.

Industrializzazione “made in Ghana”

Grazie al programma sono molte le imprese sorte in Ghana. Molte delle quali hanno iniziato a produrre in loco beni per i quali, in precedenza, bisognava ricorrere all’import. Permettendo così ad Accra di migliorare la posizione della propria bilancia dei pagamenti e, allo stesso tempo, creare posti di lavoro.

Nel perseguire questa politica il governo non fa distinzioni tra imprese locali e imprese straniere. Se il fine ultimo è quello di creare occasioni di sviluppo e occupazione, il successo di questo programma ha spinto il Ghana a continuare con la politica di industrializzazione. Garantendo incentivi fiscali, agevolazioni nell’importazione di macchinari e prestiti agevolati. Di recente il presidente Nana Akufo-Addo ha citato due esempi del successo dell’iniziativa. Il primo riguarda la creazione di cinque nuove aziende del settore cartario, che si aggiungono alle nove già esistenti. Il secondo esempio riguarda la Keda Ceramics Company Ltd, società che produce ceramiche che vengono vendute non solo in Ghana ma anche in Africa occidentale e che impiega ad oggi 2mila persone. Numero di addetti che dovrebbe però salire fino a toccare, nelle previsioni, quota 5mila entro la fine del 2022.

Giuseppe De Santis