Erdogan riceve von der Leyen, ma la lascia senza sedia. Esplode il “sofagate” (Video)

Roma, 7 apr – Ursula von der Leyen resta senza sedia in Turchia e scoppia il “sofagate”. Ieri una delegazione europea formata da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea e da Charles Michel, presidente del Consiglio d’Europa, ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per discutere di alcune questioni riguardanti le collaborazioni bilaterali tra l’unione e il paese mediorientale.

Trai temi trattati figurano soprattutto la questione dei migranti, la lotta al cambiamento climatico e la difesa dei diritti umani. Tutti punti caldi sul fronte dei rapporti Turchia-Ue. È del 20 marzo, ad esempio, la notizia che vede Ankara lasciare la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. Decisione definita grave dal Consiglio d’Europa presieduto da Michel.

Ursula von der Leyen lasciata senza sedia

All’incontro, tuttavia, c’è stato un breve momento di imbarazzo: Ursula von der Leyen è infatti rimasta senza sedia. Ed è quindi stata costretta a sedersi su un divanetto posto di fronte al ministro degli esteri turco – Mevlut Cavusoglu – in una posizione quindi distante e visivamente subordinata al collega Michel.

Una scena che ha lasciato senza parole la von der Leyen, che nell’indecisione sul “da sedersi” ha allargato le braccia, recitando un imbarazzatissimo: “Emh”. Un incidente che avrebbe potuto degenerare in uno scandalo diplomatico – e che in occidente già fa discutere – ma che non sembrerebbe aver influenzato particolarmente l’esito dell’incontro.

L’esito dell’incontro

Imbarazzi a parte, durante l’incontro sono state definite le aree di interesse comune all’Unione europea alla Turchia, nonché quello di indagare sui campi dove una “collaborazione rafforzata” possa rilevarsi vantaggiosa per entrambi.

Ankara si è poi detta disponibile a impegnarsi sul fronte dei diritti umani e a favorire la mobilità tra le persone tra Turchia e Ue. Ha poi detto di voler rispettare i suoi impegni nel prevenire le partenze irregolari dei migranti, talvolta usati da Erdogan per ricattare l’Europa. Oltre alle questioni umanitarie, si è discusso anche di temi economici.

Leggi anche: Turchia, c’è aria di golpe? Ecco cosa sta accadendo davvero

In particolare la già in vigore unione doganale, atta a favorire nell’immediato futuro ulteriori investimenti. In vista di un maggiore impegno turco sul fronte del cambiamento climatico.

Giacomo Morini