Roma, 15 gen – Una coppia canadese ha tentato di eludere il coprifuoco previsto dalle restrizioni anti Covid simulando una «passeggiata con cane»: la donna teneva il guinzaglio il marito che a sua volta fingeva di essere il migliore amico dell’uomo. Lo riporta il Mirror.

Marito al guinzaglio, e si esce dopo il coprifuoco

In tempo di coronavirus cosa non si fa per quella mezz’ora di libertà in più, anche se per goderne è necessario aguzzare l’ingegno onde aggirare il labirinto di decreti, norme e divieti che hanno stravolto la nostra esistenza da undici mesi a questa parte. Capita così che sabato sera a Sherbrooke, nel sud del Quebec, una donna ha cercato di ingannare le forze dell’ordine mettendo un guinzaglio al collo del marito e spacciandolo per cane. In Quebec le rigidissime norme anti Covid prevedono il coprifuoco alle 20, con una deroga speciale della normativa per chi deve portare a passeggio il proprio amico a quattro zampe.

Il concetto di “furbetto” innalzato ad un nuovo livello