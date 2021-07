Roma, 27 lug – Drammatica esplosione a Leverkusen, in Germania. Incendio scoppiato stamani alle 9:40 in un parco chimico della città del Nordreno Vestfalia. Stando a quanto riferito dai media tedeschi e dalle autorità locali ci sono almeno 16 feriti – di cui 4 purtroppo in gravi condizioni -, quattro dispersi e un morto (poco fa è stata confermato il ritrovamento di un corpo). Il parco in questione ospita diversi impianti chimici, non soltanto quello danneggiato dall’esplosione. Come noto difatti quello di Leverkusen è uno dei più grandi parchi chimici europei.

RAW: A huge explosion at a chemical park in the western German city of Leverkusen sent a column of black smoke into the air, with officials urging residents to shelter indoors and close their windows. pic.twitter.com/jc2ehvL9T0 — DW News (@dwnews) July 27, 2021

Leverkusen, forte preoccupazione per sostanze tossiche

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio. Quel che è certo è che la situazione desta forte preoccupazione, con gli abitanti della zona a cui è stato intimato di restare in casa con porte e finestre chiuse. La protezione civile tedesca classifica intanto l’incendio come “altamente pericoloso”. Nelle immagini diffuse in rete si vede un’impressionante colonna di fumo nero alzarsi dall’impianto in preda alle fiamme. La stessa colonna di fumo si sta adesso muovendo in direzione nord-est verso le città di Leichlingen e Burscheid. La pericolosità nel restare all’aperto nell’area è dovuta anche alle molte “sostanze tossiche” che vengono smaltite nell’impianto e che rischiano di diffondersi. L’autostrada A1 tedesca è stata intanto chiusa al traffico. La società che gestisce l’impianto, Currenta, ha confermato che cinque persone risultano disperse.

Il timore di un’altra esplosione

Incombe però un’altra minaccia. Perché l’incendio rischia ora di estendersi al vicino serbatoio che contiene ben 100mila litri di liquido infiammabile. Questo inevitabilmente potrebbe provocare una seconda esplosione. A riportarlo è il quotidiano locale Koelner Stadtanzeiger. “Il contenuto del serbatoio era costituito da solvente”, dice un portavoce di Currenta alla Bild. “Siamo profondamente preoccupati per questo tragico incidente e per la morte del nostro dipendente”, dichiara direttore del parco chimico, Lars Friedrich, in una nota.

Alessandro Della Guglia