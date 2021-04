Roma, 1 apr – Si aggiunge un nuovo capitolo alla damnatio memoriae social che si è abbattuta contro Donald Trump in seguito all’assalto di Capitol Hill avvenuto il 6 gennaio scorso: Facebook ha infatti rimosso un video dell’ex presidente degli Stati Uniti dalla pagina di sua nuora, Lara Trump. La donna, sposata con il figlio del tycoon Eric e commentatrice di Fox News, aveva pubblicato una clip di anteprima a un’intervista a Trump, che il social ha prontamente rimosso.

Facebook rimuove anche i video di Trump

Così come Twitter, che ha bannato permanentemente e senza appello il tycoon dalla propria piattaforma, anche il social di Zuckerberg aveva sospeso l’account di Trump in seguito alla rivolta dei suoi sostenitori al Campidoglio di Washington. Nel motivare la decisione, Zuckerberg aveva specificato che «i rischi di consentire al presidente di continuare a utilizzare il nostro servizio durante questo periodo sono semplicemente troppo grandi». La questione relativa a un eventuale ritorno di Trump su Facebook è dibattuta da gennaio dal Facebook Oversight Board. Si tratta di una commissione «indipendente» che include ex politici, esperti di comunicazione e accademici ed è incaricata di prendere decisioni «indipendenti» sui contenuti. Alla luce di quanto accaduto, il verdetto dell’Oversight Board potrebbe essere imminente e non certo roseo per l’ex inquilino della Casa Bianca.

La reazione di Lara Trump