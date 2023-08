Chi l’avrebbe mai detto, la femminista Lizzo denunciata per molestie sessuali. MeToo non pervenuto

La denuncia, depositata l’1 agosto presso la Corte Superiore di Los Angeles, è stata diffusa dalla Cnn che l’ha ottenuta tramite un avvocato dei querelanti; nelle carte, dove si legge di comportamenti «sessualmente denigratori» e pressioni a prendere parte a spettacoli erotici, avvenuti tra il 2021 e il 2023, vengono nominate anche la società di produzione di Lizzo, Big Grrrl Big Touring, Inc. (Bgbt) e Shirlene Quigley, «capitano del cast di danza». La denuncia

Le ballerine costrette a partecipare a spettacoli erotici

Tra i sordidi particolari emersi dalla denuncia spiccano le testimonianze risalenti allo scorso febbraio, in occasione dell’ultimo tour. Lizzo avrebbe costretto le 3 ballerine a toccare il seno di alcune spogliarelliste e utilizzare su di loro dei sex toys mentre erano in un club nel quartiere a luci rosse di Amsterdam. Non solo: stando a quanto rivelato da alcuni tabloid, le tre querelanti sarebbero state forzate a mangiare delle banane che sbucavano dagli organi sessuali delle stripper. Inoltre la Quigley avrebbe cercato di convertire le querelanti umiliandole per aver avuto rapporti sessuali prima del matrimonio, parlando sui social e in tv della verginità di una delle ballerine, senza il consenso di quest’ultima.

Alla faccia della body positivity Le accuse delle tre querelanti, se provate, sbugiarderebbero Lizzo rivelandone l’ipocrisia: proprio lei, in prima fila da anni per promuovere la body positivity e la «bellezza a tutte le taglie» avrebbe tormentato una ballerina per il solo fatto di essere aumentata di peso. Una fatto che Ron Zambrano, legale delle tre ballerine, ha così commentato: «La natura sbalorditiva del modo in cui Lizzo e il suo team di gestione hanno trattato i loro artisti sembra andare contro tutto ciò che Lizzo rappresenta pubblicamente, mentre in privato fa pesare i suoi ballerini e li sminuisce in modi che non sono solo illegali ma assolutamente demoralizzanti».