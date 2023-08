Gestione dei pagamenti per un e-commerce di successo: alcuni consigli utili

L’e-commerce è un settore che sta prendendo sempre più piede in Italia. Il cambiamento delle abitudini dei consumatori, soprattutto in seguito alla pandemia, ha spinto sempre più persone a comprare online, per via di tutti i vantaggi del digitale. Chi ha un negozio o gestisce un’attività presta quindi sempre più attenzione ai pagamenti digitali per portare il proprio business e le vendite anche online.

Come sta cambiando la shopping experience tra offline e online? Molti negozi fisici in cui siamo abituati a fare acquisti si stanno sempre più avvicinando al digitale. Ecco perché oggi scopriremo insieme alcuni dei consigli più importanti.

Utilizza una piattaforma di pagamento digitale

Un ottimo punto di partenza può essere l’utilizzo di una piattaforma per accettare i pagamenti ecommerce , come Nexi XPay. Questa soluzione semplifica il processo di acquisto e offre un’esperienza di pagamento migliore ed intuitiva dato che fornisce un’unica interfaccia per gestire i vari metodi di pagamento. Si tratta di una soluzione compatibile e facilmente integrabile con le maggiori piattaforme e-commerce grazie a plug-in gratuiti.

Le soluzioni di pagamento online garantiscono una user experience innovativa e una tecnologia all’avanguardia. La piattaforma è una soluzione versatile perché permette di scegliere la miglior esperienza per il tuo negozio e il giusto metodo di pagamento per il tuo business e i tuoi clienti accettando ad esempio Apple Pay, Google Pay, PayPal e altri metodi di pagamento alternativi.

Abilita più possibili metodi di pagamento online

Un altro fattore fondamentale, nella gestione dei pagamenti online, è la varietà delle modalità di accettazione dei pagamenti adatti alle preferenze del cliente. Questi includono:

I principali circuiti internazionali: Mastercard, Maestro, Visa, V-PAY, Union Pay, JCB, Bancomat Pay, American Express, Diners

I Mobile Payments ed eWallets: Apple Pay, Google Pay, PayPal, Amazon Pay, ecc.

I metodi di pagamento alternativi, come: Alipay, WeChat Pay, Giropay, ecc.

Ogni cliente ha le proprie preferenze in termini di pagamento, oltre che le proprie esigenze, ad esempio quando non si possiede una carta. Non farsi trovare pronti, dunque, significa correre il pericolo di spingere l’utente verso un altro e-commerce più attrezzato del nostro.

Esistono, inoltre, soluzioni che consentono di incassare con un semplice link condividendolo tramite email, SMS o chat. E’ utilissimo ad esempio, per richiedere pagamenti ricorrenti, vendere a distanza e fare delivery in modo sicuro senza dover disporre di un sito e-commerce ed accettare pagamenti anticipati sulle prenotazioni.

Una questione di sicurezza: i sistemi antifrode

I principali tool di pagamento per e-commerce possono contare su altri extra, fondamentali affinché l’esperienza d’acquisto del cliente possa dirsi completa e soddisfacente. Si parla nello specifico del fattore sicurezza, garantito da un sistema anti-frode in grado di proteggere il cliente e le transazioni finanziarie. I meccanismi di questo tipo agiscono in tempo reale, grazie alla cifratura. Come se non bastasse già questo, alcuni software permettono anche di gestire le dispute e le contestazioni senza spendere nulla per questo servizio.

In conclusione, una corretta gestione dei pagamenti può contribuire a migliorare l’esperienza del cliente, aumentando le vendite e garantendo la sicurezza dell’intero processo.