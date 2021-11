Roma, 14 nov – Il Ghana è una delle nazioni africane che, negli ultimi anni, ha sperimentato tassi di sviluppo tra i più elevati. Un crescita che, tuttavia, non può esprimere appieno il suo potenziale a causa della carenza di infrastrutture. Per questo il governo sta da tempo lavorando per realizzare un’imponente ferrovia tra Ghana e Burkina Faso.

I lavori per la costruzione della nuova strada ferrata, che totalizzerà 1200 km, inizieranno nel primo trimestre del 2022. La linea collegherà il porto ghanese di Tema con la capitale burkinabé Ouagadougou. Un comitato tecnico sta da diverso tempo lavorando per risolvere tutti i problemi che inevitabilmente questo tipo di progetti comporta e il governo del Ghana si è impegnato a garantire trasparenza nelle procedure di appalto e nella scelta dei fornitori.

Ferrovia Ghana – Burkina Faso: i dettagli dell’imponente opera

La linea ferroviaria coprirà il Burkina Faso per il 29% del tracciato, il rimanente 71% sarà situato in Ghana. In Burkina Faso partirà come detto dalla capitale Ouagadougou e passerà attraverso Kombissiri, Manga, Deguedo, Garango, Tenkodogo, Bagrè-Pole, Zabrè, Pò e la città di frontiera di Dakola-Paga. In Ghana collegherà il porto di Tema con quello fluviale di Akosombo, per proseguire infine verso nord a Ho e Yendi.

Sono 55 le stazioni previste, che serviranno non solo passeggeri, ma anche e soprattutto merci: sulla ferrovia Ghana – Burkina Faso, che attraverserà i depositi di ferro e manganese delle due nazioni, transiteranno infatti i carichi che oggi viaggiano su gomma. Consentendo così un più efficace sfruttamento dei siti estrattivi. Altro vantaggio del progetto è che permetterà di trasportare derrate agricole dal nord al sud del Ghana a prezzi più bassi, permettendo maggiori efficienze nella distribuzione.

Giuseppe De Santis