Questo nonostante l’organizzazione richiedesse di seguire prussianamente le norme anti Covid: i partecipanti dovevano presentare il pass vaccinale tramite l’app Nhs (l’equivalente del nostro Green pass) e sottoporsi più volte al tampone secondo un iter rigorosissimo. Chi volesse partecipare al Boardmasters, infatti, doveva certificare con l’Nhs di essere stato vaccinato due volte, con la seconda dose «somministrata almeno due settimane prima dell’evento». Non solo: oltre all’Nhs veniva richiesto di esibire un tampone negativo effettuato entro 24 ore dall’arrivo al festival o di dimostrare l’immunità naturale con il test molecolare (Pcr), di almeno 10 giorni prima dell’evento. Non è finita. Nel corso della terza giornata del festival era previsto un secondo tampone per tutti coloro che soggiornavano nel campeggio del Boardmasters.

Il pass vaccinale fa cilecca anche stavolta

Sulla carta un evento blindatissimo, a prova di contagio: eppure così non è stato e i quasi 5mila positivi sono lì a dimostrarlo. Questo nonostante gli sforzi del personale del festival in sinergia con il team di salute pubblica del Consiglio della Cornovaglia. Qualcosa su cui riflettere, anche a casa nostra, dove il Green pass viene sbandierato come unica misura sanitaria efficiente per scongiurare l’avanzata dei contagi. A quanto pare non è proprio così.