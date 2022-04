Roma, 25 apr – Il Financial Times, da tre fonti informate su alcune conversazioni private del presidente russo, dichiara che Vladimir Putin avrebbe perso interesse alla diplomazia per la risoluzione del conflitto ucraino, come riporta l’Agenzia Nova.

Putin e la diplomazia “perduta”

Dunque Putin avrebbe perso le speranze per la diplomazia e per un dialogo al fine di risolvere la crisi ucraina. Lo racconta il Financial Times, sostenendo di essere informato sulle conversazioni private del leader del Cremlino. Il mese scorso, secondo fonti simili, Putin era molto interessato a un accordo di pace. Si tratterebbe quindi di un cambio di rotta piuttosto rilevante, quanto meno negli approcci di Mosca sulla questione. Il presidente ora crederebbe che i negoziati siano a un “vicolo cieco”, e sarebbe determinatissimo a raggiungere una “grande vittoria”, ha raccontato una delle fonti. L’affondamento del Moskva avrebbe irrigidito ulteriormente la posizione del presidente, che, sempre secondo una delle fonti, “ha bisogno di uscire da questa situazione come vincitore”.

Nel frattempo, assalti russi su linea del Donbass

La guerra, di certo, non è finita e – ahinoi – prosegue. Sulla linea del Donbass ci sono stati nuovi assalti russi che però, secondo i servizi segreti britannici, sarebbero stati respinti. Il luogo, la linea di contatto nell’est del Donbass, questa settimana. L’intelligence britannica così commenta la situazione sul campo. “Nonostante la Russia abbia ottenuto alcune conquiste territoriali, la resistenza ucraina è stata solida lungo tutti gli assi e ha inflitto costi significativi alle forze russe”.

Alberto Celletti