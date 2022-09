Roma, 29 set – Dal sabotaggio ai gasdotti, allo spauracchio delle armi nucleari, la guerra sul campo ucraino prosegue senza sosta e la strada che porta agli auspicati negoziati appare sempre più impervia. In questo pessimo clima, dopo le “raccomandazioni” di Stati Uniti, Bulgaria e Polonia – che hanno chiesto ai connazionali di “lasciare subito” la Russia – arriva la dura presa di posizione della Finlandia. Il governo di Helsinki ha infatti deciso di chiudere i confini a tutti i “turisti” russi, a partire dalla notte tra giovedì e venerdì. E’ quanto riportato dal quotidiano finlandese Helsingin Sanomat.

La Finlandia chiude i confini ai russi in fuga

Nel primo pomeriggio è stata inoltre annunciata la conferenza stampa dell’esecutivo del Paese scandinavo, volta a spiegare le nuove regole per l’ingresso dei cittadini russi alla frontiera. Secondo il suddetto giornale finlandese, l’obiettivo è “diminuire l’arrivo dei russi in Finlandia fino alle metà del livello attuale”. Di mezzo, con tutta evidenza, c’è la questione dei russi che si spingono oltre confine per evitare la chiamata alle armi dopo l’annuncio della “mobilitazione parziale” da parte di Vladimir Putin.

Intanto Mosca ha annunciato per domani, alle 15 ora locale, la cerimonia di di firma dei trattati sull’annessione di nuovi territori alla Russia. Si terrà al Cremlino e vi prenderà parte anche il presidente Putin. Lo ha comunicato Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti. Sempre oggi l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, in un articolo pubblicato mercoledì sul sito della rivista americana National Interest, ha ricordato che Mosca è pronta a difendere la Crimea e i territori che verranno annessi alla Federazione russa. “Non stiamo minacciando nessuno. Ma confermiamo che, come ha affermato il 21 settembre il presidente Vladimir Putin, la Russia è pronta a difendere la sua sovranità, integrità territoriale e il nostro popolo con tutti i sistemi d’arma che abbiamo”, ha detto Antonov. “Cosa c’è di così aggressivo in questa affermazione? Cosa è inaccettabile? Gli Stati Uniti non farebbero lo stesso di fronte a una minaccia esistenziale?”.

Eugenio Palazzini