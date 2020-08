Roma, 4 ago – Un George Floyd visibilmente alterato, che si opponeva all’arresto e si rifiutava di seguire le indicazioni degli agenti che lo avevano fermato. Lo si può vedere nel video, pubblicato in esclusiva dal Daily Mail, che mostra i primi minuti relativi al fermo dell’afromericano di Minneapolis rimasto ucciso da una manovra di contenimento mal eseguita dall’agente di polizia Derek Chauvin, che lo aveva soffocato con un ginocchio premuto sul collo. La sua morte avrebbe in seguito scatenato i moti di protesta e le devastazioni iconoclaste del Black lives matter che hanno tenuto in scacco l’America per più di un mese, arrivando anche a toccare le principali città europee.

Il video

Nel filmato, girato dal punto di vista degli agenti, si vede Floyd a bordo della propria auto implorare – piuttosto melodrammaticamente – i poliziotti di non sparargli mentre questi gli intimano di tenere le mani bene in vista, prima appoggiandole sul volante del veicolo, e poi in testa. Floyd mostra di non voler seguire le indicazioni, più impegnato a cercare di convincere Chauvin e i colleghi di «non essere quel tipo di persona». Ma stando al rapporto del dipartimento di polizia di Minneapolis, gli agenti avevano risposto alla chiamata al 911 di un dipendente di un minimarket perché Floyd aveva pagato le sigarette con una banconota da 20$ falsa e aveva manifestato una palese alterazione psicofisica da alcol o droghe. Non proprio un comportamento da stinco di santo, come testimoniato anche dai suoi numerosissimi precedenti penali, tra i quali spicca l‘irruzione nella casa di una donna incinta che Floyd aveva minacciato puntandole la pistola sulla pancia. Non senza fatica Floyd viene ammanettato e fatto sedere nell’auto, dalla quale poi viene fatto scendere. Interessante notare come l’afroamericano già gridasse «I can’t breathe» (Non riesco a respirare) già dall’interno dell’abitacolo, quando cioè non si trovava sotto il ginocchio di Chauvin.