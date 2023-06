Roma, 8 giu – Video scioccante del richiedente asilo siriano che stamani ha accoltellato diversi bambini in un parco vicino al lago di Annecy, in Francia. Nel filmato si vede l’attentatore correre con un coltello e aggredire le madri insieme ai loro bimbi sui passeggini. Un coraggioso passante tenta in qualche modo di fermarlo, senza riuscire a bloccarlo ma riuscendo a limitarne la furia omicida.

Francia, l’attentatore ripreso con il coltello in mano mentre aggredisce i bambini

L’aggressore, poco dopo l’attacco, è stato fermato dalla polizia. Di seguito il video dell’arresto:

Tre bambini lottano tra la vita e la morte

Quattro bambini di circa tre anni e due adulti, accoltellati dal richiedente asilo siriano, sono rimasti feriti. Tre dei piccoli brutalmente aggrediti sono in gravi condizioni. L’attentatore è stato arrestato dalla polizia francese. Il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, ha scritto su Twitter che l’arresto dell’immigrato è avvenuto “grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine”. Il primo ministro, Elisabeth Borne, è subito partita alla volta di Annecy, nel sud-est della Francia, al confine con la Svizzera.

Chi è l’attentatore

Il sospettato come detto è un siriano, di circa 30 anni, a cui è stato concesso lo status di rifugiato in Svezia ad aprile, come rivelato all’AFP da una fonte di polizia. A quanto appreso dai media francesi, l’attentatore siriano non è schedato, né sarebbe stato segnalato dai servizi di informazione come elemento pericoloso. Il movente e l’identità dell’aggressore sono tuttora oggetto di indagine e la procura locale dovrebbe fornire ulteriori dettagli in un’apposita conferenza stampa.

La Redazione