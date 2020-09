Avignone, 18 set – Dalla Francia arriva un’altra storia di quelle che vanno ad alimentare l’ideologia gender. E’ il caso di un bambino che secondo i genitori era talmente depresso che diceva di voler morire. Poi lo scorso febbraio la rivelazione, il bimbo di 8 anni ha confidato ai genitori che stava così male perché si sentiva una bambina, prigioniera nel corpo di un maschietto. E così Baptiste oggi si chiama Lilie. La famiglia, che vive ad Aubignan, nel Sud della Francia, ha chiesto alla scuola della piccola transgender – che frequenta la terza elementare – di poter riconoscere il cambio di nome. “All’inizio nell’amministrazione scolastica non ne erano convinti. Si chiedevano se Lilie fosse cosciente di tutto questo o se, invece, non fosse stata convinta da noi e fosse suggestionata“, spiega il padre a La Stampa. Uno psicologo ha seguito la bambina per alcuni giorni in aula e alla fine l’ufficio scolastico regionale ha accettato il cambio di nome.

Il padre ha chiesto una consulenza all’associazione Lgbt

A chi gli chiede se sia troppo presto per avere una coscienza sessuale, il padre di Lilie (che si è fatta crescere i capelli e si è fatta i buchi ai lobi per gli orecchini) risponde: “Anche noi ci siamo fatti tante domande e siamo andati a consultare delle associazioni Lgbt qui in zona. Ci hanno spiegato che a quell’età la coscienza esiste eccome da quel punto di vista. E poi io mi sono detto: a 8 anni lo sapevo benissimo che ero un maschio”. Certo, va detto che andare a chiedere lumi a un’associazione Lgbt se è possibile che a 8 anni un maschietto possa già sentirsi una femminuccia è come andare a chiedere conferma a un sacerdote di aver assistito a un eventuale miracolo. All’anagrafe, però, si sono rifiutati di cambiare il nome. “Dicono che è troppo presto e che bisogna aspettare. Noi lotteremo”, afferma convinto il padre.

Ludovica Colli