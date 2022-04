Roma, 24 apr – Attimi di terrore Francia, nel giorno in cui al secondo turno delle presidenziali si sfidano il presidente transalpino Emmanuel Macron e la sua rivale Marine Le Pen. Un prete e una suora sono stati accoltellati oggi all’interno di una chiesa di Nizza. A riferirlo è stato il quotidiano Nice Matin. Entrambe le persone ferite sono state trasferite nell’ospedale cittadino, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. L’attacco è avvenuto intorno alle 10 di stamani nella chiesa di Saint-Pierre-d’Arène, nella parte meridionale di Nizza, subito prima dell’inizio della messa.

Nizza, prete e suora accoltellati in chiesa da uno “squilibrato”

Stando a quanto riportato da Le Point, l’uomo che ha preso di mira i religiosi avrebbe urlato: “Bisogna uccidere Macron“. A quel punto si è diretto verso il sacerdote, il 57enne Krzyzstof Rudzinski, ferendolo con circa 20 coltellate. Poi ha attaccato la 72enne suor Marie-Claude, ferendola lievemente.

Il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha definito l’aggressore – poi arrestato dalle forze dell’ordine – come uno “squilibrato” e “si può forse pensare ad un atto premeditato visto che l’uomo avrebbe comprato il coltello (con cui ha aggredito i due religiosi, ndr) qualche giorno fa”, ha aggiunto il primo cittadino.

Chi è l’aggressore

L’uomo arrestato per l’aggressione di stamani è “di nazionalità francese, è nato nel 1991 a Fréjus“, ha detto il prefetto Bernard Gonzalez. Risulta sconosciuto alla polizia, ma in passato sarebbe stato stato “ricoverato diverse volte nel reparto di psichiatria dell’ospedale Sainte-Marie”, ha precisato il prefetto. Il pubblico ministero Xavier Bonhomme ha poi fatto sapere che è stata aperta un’indagine per tentato omicidio. “E’ una persona che non ha precedenti”, ha detto il magistrato, precisando che l’arma utilizzata – un coltello con una lama di una decina di centimetri – è stata sequestrata. “L’indagine è stata affidata alla polizia giudiziaria ed è stata informata la Procura nazionale antiterrorismo”, ha detto Bonhomme.

Alessandro Della Guglia