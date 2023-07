Parigi, 3 lug — Quasi 900mila euro, una cifra esorbitante: a tanto ammonta la quota raggiunta con la raccolta fondi online su GoFundMe per la famiglia del poliziotto di Nanterre che cinque giorni fa ha sparato al 17enne Nahel, uccidendolo. Per la mamma di Nahel, invece, «solo» 170mila euro raccolti in tutto il Paese attraverso il sito Leetchi.

La Francia etnica distrugge, quella bianca sostiene la famiglia del poliziotto

La Francia «etnica» ha preferito reagire alla morte del ragazzo con devastazioni, saccheggi, roghi e soprusi di ogni tipo nei confronti della terra che li ha accolti, anziché mettere mano al portafogli e contribuire alla causa del giovane ucciso. Segno inequivocabile — se ancora vi fosse il bisogno di piegarlo — che l’uccisione di Nahel è stata un pretesto per innescare le reazioni selvagge dei «nuovi francesi» che da cinque giorni insanguinano la terra dìOltralpe.

La sinistra condanna la colletta

Lanciata da Jean Messiha, ex portavoce del candidato di estrema destra Eric Zemmour alle elezioni presidenziali dell’anno scorso, il crowfunding per la famiglia del poliziotto è stata oggetto di condanne e stigmatizzazioni da parte della sinistra francese: dal ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, che l’ha bollata come «un tentativo di strumentalizzare a fini politici» la morte del 17enne, al segretario del Partito socialista francese, Olivier Faure, che ha definito l’operazione «vergognosa» e chiede venga annullata, fino al deputato macronista Eric Bothorel ha punta il dito contro Jean Messiha accusandolo di «soffiare sul fuoco».

A quanto ammonta la rabbia dei francesi