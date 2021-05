Cardiff, 13 mag – Owen Hurcum è il primo sindaco “non binario” eletto al mondo: è stato votato all’unanimità nella città di Bangor, in Galles, dopo aver lavorato come vicesindaco nell’ultimo anno e come consigliere per quattro anni. Chiede che a lui si venga riferito col pronome “loro/voi”.

Galles, primo sindaco “non binario” al mondo

Il nuovo sindaco “non binario” si identifica come genderqueer, agender e non binario. Dopo essere stato eletto ha pubblicato una foto su Twitter di “loro stessi” indossando la tradizionale fascia da sindaco, un cappello a tricorno e un top nero trasparente. Hurcum ha scritto: “Quando ho fatto coming out due anni fa ero così preoccupato di essere ostracizzato dalla mia comunità o peggio. Oggi la mia comunità mi ha eletto sindaco della nostra grande città. Il sindaco più giovane di sempre in Galles. Il primo sindaco apertamente non binario di qualsiasi città ovunque”.

“Parlatemi con i pronomi plurali”

Il sindaco “non binario” ha aggiunto (anzi, hanno aggiunto): “Voglio usare il mio termine per promuovere Bangor il più possibile, portare investimenti e interesse e celebrare la comunità multiculturale che rende la nostra città la grandezza che è”. Rispondendo a chi si complimenta con lui/loro/essi/et cetera, Hurcum ha scritto: “Voglio solo dire un enorme diolch a tutti i bei messaggi che stanno ancora arrivando”.

Un pensiero agli impiegati di Bangor

All’inizio di quest’anno, Hurcum si è dimesso da candidato di Plaid Cymru per le elezioni del parlamento gallese, insistendo sul fatto che il partito riflettesse “transfobia”. Il nostro pensiero va agli impiegati del comune di Bangor, che saranno condannati a molta confusione amministrativa dovendosi rivolgere sempre al sindaco in forma plurale con tutte le conseguenze che ciò comporta sugli atti pubblici …

Ilaria Paoletti