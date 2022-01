Roma, 4 gen — Anche in Germania non sanno più cosa inventarsi per incentivare le vaccinazioni: capita così che in un campo di Schneverdingen, a sud di Amburgo, è apparsa una gigantesca siringa formata da circa 700 tra pecore e capre. L’idea, chiaramente, non è stata delle pecore, ma di alcuni pastori che pazientemente hanno disposto le bestie secondo il disegno del presidio medico a simboleggiare la vaccinazione contro il Covid.

Gregge di 700 pecore a forma di siringa

Il disegno, lungo circa 100 metri, è stata fotografata dall’alto e le immagini diffuse in questi giorni. Dubitiamo fortemente che i tedeschi dubbiosi riguardo al vaccino si siano lasciati convincere da una siringa formata da pecore, ma lasciamo sognare beatamente i pastori. Più che altro, viene da sorridere sull’involontaria metafora. Metafora utilizzata, in maniera decisamente più critica e consapevole, anche da un nostro connazionale, un cittadino bresciano che lo scorso dicembre aveva allestito un presepe rivolgendo tutte le pecore verso la foto del premier Mario Draghi. A significare che il popolo pecorone si è fatto incantare dal presidente del Consiglio e dalla narrazione mainstream sulla pandemia in corso.

Spot pro vaccino

I proprietari del gregge in questione, invece, fanno sul serio: secondo quanto riportato da Abcnews l pastore Wiebke Schmidt-Kochan ha trascorso diversi giorni esercitandosi con i suoi animali, incontrando non poche difficoltà. Poi, il colpo di genio: ha disposto pezzetti di pane lungo la forma di una siringa, che le pecore e le capre si sono precipitate a divorare quando sono state fatte uscire nel campo. L’organizzatore, tale Hanspeter Etzold, ha confermato che l’«installazione» — se così la vogliamo chiamare — era rivolta alle persone che ancora esitano a sottoporsi al vaccini, in Germania circa il 30% della popolazione. «Le pecore sono animali così simpatici, forse possono trasmettere meglio il messaggio», ha specificato.

Cristina Gauri