Washington, 28 gen – L’età avanza, la linea non è più quella di una volta, ed ecco che può capitare di farla grossa. Eh sì, pare proprio che Whoopi Goldberg ci sia ricascata, sparando una sonora scureggia durante la trasmissione The View, noto talkshow in onda sull’emittente americana Abc. Il rumore molesto, ovviamente, è stato fragoroso e ha messo in evidente imbarazzo le altre partecipanti alla discussione, tra sorrisini e stupore. Non è la prima volta che a The View si assiste a tali scivoloni, e c’è da scommettere che non sarà neanche l’ultima.

Whoopi Goldberg scureggia in diretta?

In studio si sta parlando dei documenti riservati ritrovati a casa di Mike Pence, vicepresidente degli Stati Uniti durante il quadriennio di Donald Trump. A prendere la parola è l’analista politica Alyssa Farah Griffith, che in passato ha lavorato proprio per Trump e Pence. In quel momento, però, Whoopi Goldberg vede una strana pozza d’acqua sulla superficie del tavolo e lo fa notare alla sua vicina, la co-conduttrice del programma Sara Haines. Nel tentativo di risolvere il problema, ecco che si sente un rumore molto particolare. Esatto, quello di un peto.

A quel punto, la povera Griffith non può far finta di nulla e il suo volto si tinge di rosso. L’imbarazzo generale è palpabile e tutti gli sguardi vanno proprio verso la popolare attrice di Ghost e Sister act. Il sospetto è più che fondato: già nel 2011 una scureggia aveva tradito Whoopi Goldberg durante una trasmissione televisiva. Ma non tutti la pensano così: secondo alcuni utenti, che hanno poi commentato il «fattaccio» sui social, non si tratterebbe in realtà di un peto, ma del rumore causato dalla Haines per spostare la sedia. Nonostante tutto, però, il video è comunque diventato virale in Rete.

Vittoria Fiore