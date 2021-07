Roma, 13 lug – Il Ghana è una delle nazioni africane a più elevata crescita. Una circostanza dovuta al fatto che il governo ha stimolato investimenti nell’agricoltura e nell’industria. Un buon tasso di sviluppo da solo tuttavia non basta se manca il rispetto per l’ambiente. Questo è necessario perchè, nel lungo termine, i danni all’ecosistema possono causare catastrofi naturali che comportano a cascata danni ingenti. Per tale motivo negli ultimi anni sia le istituzioni finanziarie che gli addetti alla cooperazione stanno finanziando progetti per salvaguardare l’ambiente naturale. Progetti che stanno avendo anche ricadute economiche positive.

Così il Ghana combatte la deforestazione

Il governo del Ghana non ha però atteso di ricevere fondi da donatori internazionali, decidendo di agire in autonomia per affrontare la questione della deforestazione. Per capire la gravità del problema basti pensare che oggi in Ghana ci sono soltanto 1,6 milioni di ettari di foreste, quando erano più di 8 milioni nei primi anni del secolo scorso. La tendenza è chiara e, allo stesso tempo, insostenibile già a partire dal breve termine. Le cause della perdita di aree boschive sono tante. Un ruolo fondamentale lo hanno le varie miniere illegali di oro, accanto al fatto che tanti alberi sono stati tagliati, senza che venissero sostituiti, dai coltivatori di cacao.

Da qui la scelta dell’esecutivo di Accra di avviare una campagna che porterà alla messa a dimora di ben 5 milioni di alberi. Un’iniziativa, quella del Ghana contro la deforestazione che sembra aver trovato anche il plauso popolare: ad essa hanno aderito spontaneamente cittadini di ogni zona del Paese e di tutte le classi sociali. Piantare alberi rischia comunque di non essere sufficiente, dato che questi necessitano di specifiche cure. Da qui l’affiancamento di un progetto specifico di monitoraggio – su base quinquennale – per verificare lo stato di salute delle piante al fine di controllarne costantemente l’andamento.

Giuseppe De Santis