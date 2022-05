Washington, 18 mag – A preoccupare gli Usa non è solo la guerra tra Russia e Ucraina, di ben altre invasioni si discute infatti in queste ore a Washington. Come un must-revival di vecchi film anni Cinquanta, tornano infatti ad occupare le cronache americane i fantascientifici Ufo tanto cari a Hollywood. Il fatto però curioso è che lo strampalato argomento finisca adesso sui banchi della politica statunitense.

Al Congresso Usa spunta il dossier sugli Ufo

Per la prima volta dopo cinquant’anni la Commissione Intelligence della Camera ha presentato al Congresso americano il dossier sugli Ufo: ammonterebbero a 144 gli avvistamenti anomali registrati tra il 2004 e il 2021. Non improbabili visioni di ubriaconi texani o fanatici di E.T., ma bensì avvistamenti certificati dalla Marina e dall’Aeronautica Usa.

Come tiene però a sottolineare l’intelligence a stelle e strisce, pur rimarcando la misteriosa eccezionalità di tali fenomeni, essi potrebbero rappresentare un serio pericolo per gli States. Nel corso dell’audizione alla Camera dei deputati gli esperti hanno esposto infatti il rischio che questi oggetti volanti non identificati possano essere armi segrete nelle mani di Paesi ostili come, tanto per citarne un paio: Cina e Russia. Il rapporto sugli Uap, Unidentified Aerial Phenomena, ordinato al Pentagono dall’allora presidente Donald Trump nel 2019, aveva racchiuso gli oggetti che fluttuavano nell’aria, capaci di rapidi spostamenti improvvisi senza nessun apparente metodo di propulsione riconoscibile, in oggetto come detriti aerei, fenomeni atmosferici, programmi segreti governativi o dell’industria privata, sistemi di forze straniere avversarie o “altro”, tra cui, appunto, strane entità aliene.

“Una potenziale minaccia nazionale”

Passando però da Trump ai democratici, oggi troviamo il deputato dem, André Carson, intento a denunciare il fatto che alcuni piloti americani siano stati oggetto di sfottò dai propri colleghi per aver affermato l’individuazione di Ufo. “Ma sono una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale e come tali vanno trattati”, ha esordito il deputato bideniano. Attraverso più recenti studi analitici, il Pentagono ha però certificato l’autenticità di filmati che riprendono in volo oggetti capaci di velocità e manovre sconosciute alle tecnologie aeronautiche, pur rimarcando l’improbabilità del fenomeno extraterrestre.

In attesa di vedere, come nelle pellicole di Spielberg, un grosso disco volante fluttuare minaccioso sopra la Casa Bianca, c’è da scommettere che anche in Italia, tra non molto, all’interno dei consessi istituzionali ci sarà chi, tra democratici e grillini, proverà a buttare ore di strapagate discussioni politiche nel calderone della fantascienza aliena. Magari formulando ipotesi sul genere fluido dei marziani…

Andrea Bonazza