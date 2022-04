Roma, 2 apr – Gli Usa oltre a inviare altri aiuti militari all’Ucraina per 300 milioni di dollari, a quanto pare intendono inviare per la prima volta anche carri armati. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia: “Non accetteremo nessun risultato se non la vittoria“. Proseguono i combattimenti, nella notte attacchi aerei in numerose città dell’Ucraina tra cui Odessa e Leopoli, e missili sono stati lanciati sulle regioni di Poltava e di Lugansk. Mentre le forze russe, secondo Zelensky, si stanno ammassando nel Donbass e si preparano per attacchi ancora più potenti.

Gli Usa inviano altri aiuti militari per 300 milioni e intendono inviare anche carri armati

Il Pentagono ha annunciato ieri sera che fornirà a Kiev fino a 300 milioni di dollari in più di aiuti militari, inviando anche armi di ultima generazione quali missili guidati da laser e droni “kamikaze”. Con questo nuovo stanziamento, gli Stati Uniti hanno destinato all’Ucraina più di 2,3 miliardi di dollari in assistenza militare. Insieme agli alleati – secondo il New York Times – gli Usa contribuiranno poi, per la prima volta, a trasferire carri armati di fabbricazione sovietica destinati a rafforzare le difese dell’Ucraina nel Donbass. La Casa Bianca non ha confermato né commentato ufficialmente la notizia, che segnerebbe una svolta nel conflitto. Dagli Usa arrivano in Ucraina anche maschere antigas e tute protettive.

Zelensky: “Oltre alla vittoria, il popolo non accetterà nessun risultato”

Dal canto suo, Zelensky allontana un possibile cessate il fuoco (già compromesso peraltro dall’attacco in territorio russo a un deposito di petrolio). “Una vittoria della verità significa una vittoria per l’Ucraina e gli ucraini. La domanda è quando finirà. Questa è una domanda profonda. È una domanda dolorosa. Oltre alla vittoria, il popolo ucraino non accetterà nessun risultato”. Così in un’intervista a Fox News. Alla domanda su che cosa sia “disposto ad accettare” al fine di garantire un accordo di pace, il presidente ucraino ha risposto: “Non scambiamo il nostro territorio. La questione dell’integrità territoriale e della sovranità è fuori discussione“.

Adolfo Spezzaferro