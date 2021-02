Londra, 25 feb – Il capo della Goldman Sachs ha dichiarato che lavorare da casa a causa delle misure anti-Covid è un'”aberrazione” e ha detto che non è la “nuova normalità”.

Goldman Sachs contro lo smart working

David Solomon, 59 anni, ha anche insistito sul fatto che la Goldman Sachs avrebbe cercato di “correggere” la situazione di smart working “il prima possibile”. Le parole ardenti del ceo arrivano dopo che è emerso che le nuove regole relative al lockdown in Gran Bretagna potrebberp rimanere in vigore fino all’estate. Il premier Boris Johnson ha affermato che le persone dovrebbero continuare a lavorare da casa fino alla revisione delle misure di distanziamento sociale. Ciò significa che le norme che invitano a usare lo smart working potrebbero rimanere in vigore fino al 21 giugno.

Misure anti-Covid “non adatte” al lavoro

Tuttavia, il boss della Goldman Sachs ha ora suggerito che la misura non è adatta alla sua banca di investimento, nonostante alcuni accorgimenti che le aziende potrebbero mantenere una forma di lavoro a distanza anche dopo la fine del lockdown. Ha rivelato che Goldman Sachs ha operato per tutto il 2020 con “meno del 10% dei nostri dipendenti” in ufficio.

“Non è una nuova normalità”

Ha aggiunto quindi il ceo di Goldman Sachs: “Penso che per un’azienda come la nostra, che ha una cultura dell’apprendistato innovativa e collaborativa, lo smart working non sia l’ideale per noi. E non è una nuova normalità. È un’aberrazione che correggeremo il prima possibile “. Solomon ha detto queste parole mercoledì nel corso di una conferenza. “Sono molto concentrato sul fatto che non voglio che un’altra classe di giovani arrivi a Goldman Sachs in estate e lavori da remoto. Non credo che quando usciremo dalla pandemia, la modalità operativa generale del modo in cui opera un’azienda come la nostra sarà molto diversa”.

Ilaria Paoletti