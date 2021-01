Londra, 27 gen – La povera ospite della Bbc probabilmente non ricordava di aver lasciato un grosso dildo sullo scaffale della libreria alle sue spalle. Tantomeno si aspettava di diventare virale per questo mentre cercava di parlare delle difficoltà della disoccupazione nel corso della pandemia. Ma si sa, il web non perdona.

Bbc Wales e il dildo in diretta

Yvette Amos, in collegamento con Bbc Wales Today, non si è accorta del possente dildo che torreggiava alle sue spalle, in bella vista sullo scaffale della sua libreria. La donna è apparsa al telegiornale gallese martedì sera per discutere le sue esperienze di disoccupazione durante la pandemia da Covid. Non sono molti gli ascoltatori che sono riusciti a rimanere concentrati sull’argomento, seppur serio, perché una volta notato il sex toy accanto ai suoi libri e giochi da tavolo, è stato molto difficile per gli spettatori distogliere lo sguardo.

La povera Yvette diventa virale

Uno screenshot della scena è stato condiviso su Twitter dal giornalista Grant Tucker, che ha twittato: “Forse il più bello sfondo di un ospite nella storia delle notizie della Bbc Wales. Controllate sempre i vostri scaffali prima di andare in onda”. Inutile dire che l’esilarante immagine è diventata virale in pochissime ore: molti hanno ipotizzato che la povera Yvette sia la vittima di un crudele scherzo da parte dei suoi suoi amici o della sua famiglia. Se invece ha trovato semplicemente trovato un “amico” per affrontare meglio la solitudine del lockdown, non c’è niente di cui vergognarsi.

Ilaria Paoletti