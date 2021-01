Milano, 27 gen – “Ricordo ancora la stanza / dove ti ho conosciuto / non eravamo poi molti / a frequentare quel buco / stavi scrivendo sul muro / tutto indaffarato / delle parole strane / ma dal chiaro significato / Anche se tutti… noi no!”. Inizia così Camminando con libero passo – Una storia padovana 1969 – 1978 (Altaforte Edizioni, 18,00€, 176 pag.), il romanzo redatto dalla penna di Mario Bortoluzzi voce e autore della Compagnia dell’Anello. Un testo che diventa, con lo scorrere dell’inchiostro e delle pagine, un’ammissione di lotta e amore. La storia di generazioni e generazioni che si susseguono all’ombra dell’Idea assoluta. Da Padova per attraversare tutta l’Italia fino a lambire l’Iran all’alba della rivoluzione iraniana che ruota attorno al Grande ayatollah Ruhollah Khomeyni.

Nella Padova degli anni di piombo

Ambientato nella Padova degli anni di piombo, il romanzo ripercorre i passi di un gruppo di giovani missini – a cavallo del passaggio tra Giovane Italia e Fronte della Gioventù – tra cui lo stesso autore, che si trovano nel mezzo di una vera e propria guerra civile scatenata dall’ultrasinistra. Una lotta intrapresa abbeverandosi alla fonti di Giuseppe Mazzini che diventa esempio, “emanciparsi da ogni ostacolo che impedisce il compimento dei propri doveri”, e quella di C. Z. Codreanu, “perciò non programmi dobbiamo creare ma uomini, uomini nuovi”.

Il percorso ci guida attraverso gli anni ’70 dove l’Italia e Padova, la prima città su cui si è abbattuto l’odio politico fatto di pallottole delle Brigate Rosse – il 17 giugno 1974 morirono Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci per mano delle BR nella sede patavina del Movimento Sociale Italiano – persero l’innocenza, se mai di innocenza in questa Nazione si può parlare. Il percorso non si arresta e pone il lettore davanti a ricordi duri, amari che ripercorrono gli anni di carcere, le aggressioni, gli amici persi, ma che lasciano anche semi di speranza: la speranza di un’idea che, nonostante tutto, non muore ed è ancora in grado di far camminare, unite insieme, tante giovani vite che non vogliono arrendersi.

Il romanzo è impreziosito dalla prefazione di Guido Giraudo e dalla postfazione di Michele Chiodi. “Questa lezione emerge chiara dal romanzo di Mario, perché il senso della storia non è negli otto anni narrati ma nei rimanenti quarantacinque vissuti dall’autore”. Con queste parole Giraudo, animatore instancabile della politica milanese, congeda un tomo che ha il merito di ricalibrare l’uomo, e di conseguenza il soldato politico, al centro del senso della storia. Ancorato alla propria comunità di destino, l’unica capace di sradicare dalla bruttura di questo tempo l’animo dell’uomo.

Lorenzo Cafarchio