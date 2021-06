Londra, 3 giu – Un video diventato virale su TikTok mostra un gruppo di clandestini che navigano da Calais a Dover. Il numero di richiedenti asilo che hanno attraversato la Manica finora quest’anno ha superato i 4.000 individui.

Gb, i clandestini “sbarcano” su TikTok

Il breve filmato su TikTok pubblicato ieri da un uomo di nome Sada Halak mostrava un gruppo di clandestini su un gommone, alcuni con maschere e giubbotti di salvataggio, accompagnato dalla frase “sfida fallita” e tre emoji piangenti. Da allora è stato visualizzato più di 500.000 volte, ha ricevuto 18.000 like e ha attirato 24.000 commenti.

Ma i commenti non sono teneri

Purtroppo per il gruppo di clandestini vip da TikTok, i commenti con più like sono quelli che dicevano frasi come: “Andatevene a casa vostra, siamo pieni”, “non sei il benvenuto in Inghilterra”. L’utente, che ha 1.600 follower e 18.500 Mi piace, ha una citazione sul suo profilo che dice: “Non ho mai incontrato una sfida che non mi sia piaciuta”.

Felpe da centinaia di euro

Questa mattina, invece almeno 13 clandestini sono stati portati a terra a Dover Marina, nel Kent. Uno di loro indossava una costosa giacca dellla marca “Anti-Social Social Club”: è stato fotografato mentre veniva portato via da un ufficiale delle forze di frontiera. La giacca dell’uomo, ufficialmente chiamata, con lo slogan “No Expectations” dell’Anti Social Social Club è del 2016. Il marchio, con sede a Los Angeles, è piuttosto costoso: una semplice felpa come quella costa centinaia di euro ed è una delle preferite dei rapper e artisti del jet set internazionale.

Ilaria Paoletti