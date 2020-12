Londra, 15 dic – Un uomo scozzese ha trascorso quattro ore e mezza su una moto d’acqua attraversando il Mare d’Irlanda per visitare la sua ragazza. Una volta giunto all’Isola di Man, è stato incarcerato per aver infranto le regole anti-coronavirus.

Non aveva mai guidato una moto d’acqua

Dale McLaughlan ha compiuto il coraggioso viaggio dall’Isola di Whithorn in Scozia a Ramsey sull’Isola di Man venerdì, nonostante non abbia mai guidato una moto d’acqua prima d’ora. Il 28enne ha incontrato per la prima volta la sua amata Jessica Radcliffe in una serata fuori a settembre, dopo che gli è stato concesso il permesso di trascorrere quattro settimane lavorando sull’isola, che ha applicato rigide regole di confine durante la pandemia.

Quattro ore e mezza nel mare d’Irlanda

È necessario compilare un modulo di registrazione e fornire un certificato di ingresso affinché i visitatori dell’isola possano entrare legalmente. McLaughlan ha fatto successivi tentativi di tornare e provare a vederla, ma è stato respinto dalle autorità, a quel punto si è arrangiato con la moto d’acqua e ha viaggiato per quattro ore e mezza – un viaggio che pensava sarebbe stato lungo 40 minuti ma alla fine ha impiegato molto più tempo .

Più 24 km a piedi

Anche quando è arrivato ad arrivare, ha dovuto percorrere altri 24 km a piedi prima di arrivare finalmente alla porta della sua amata, che credeva fosse stato sull’isola a lavorare per diverse settimane, secondo la BBC. Quando interrogato sul suo indirizzo, McLaughlan ha dato agli agenti quello della signorina Radcliffe invece del suo, e la coppia è andata in discoteca insieme.

L’arresto per violazione delle norme anti Covid

Ma è stato arrestato più tardi quel fine settimana dopo che la polizia aveva effettuato i controlli di identificazione. Le regole dell’isola indicano che coloro che non sono residenti hanno bisogno di un permesso speciale per entrare, che McLaughlan non aveva. Il 28enne ha ammesso di essere arrivato illegalmente sull’isola ed è stato incarcerato per quattro settimane.

Alla corte la difesa dello scozzese ha detto che l’uomo soffriva di depressione e stava soffrendo perché non poteva vedere il suo partner. La madre di McLaughlan, Allison, ha detto al Sun: “Non sapevo nemmeno della moto d’acqua. Non so perché l’abbia fatto: avrebbe potuto uccidersi. La signorina McLaughlan ha aggiunto: “Gli mancheranno i suoi figli a Natale”.

Ilaria Paoletti