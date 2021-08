Londra, 1 ago – In Gran Bretagna il governo cerca di convincere i giovani della fascia 18 – 30 anni a vaccinarsi con la promessa di taxi gratis e cibo da asporto a prezzi ridotti.

Gran Bretagna, cibo e taxi gratis

Uber, Deliveroo e Pizza Pilgrims sono tra le aziende in discussione con il governo che lavora sull’offerta di incentivi nell’ambito della campagna “Jab 18-30”. Finora, solo i due terzi delle persone in quella fascia di età in Gran Bretagna hanno ricevuto una prima dose da quando sono diventati idonei a giugno, rispetto all’88,4 per cento in tutte le fasce d’età, il che significa più di tre milioni di persone di età compresa tra 18 e 30 anni. i vecchi rimangono impassibili.

La partecipazione di Uber

Come parte del piano, Uber invierà promemoria ai suoi utenti per tutto questo mese e, insieme all’app rivale Bolt, offrirà sconti per i minori di 30 anni sia in auto che nei servizi di cibo da asporto. Altre società offriranno buoni o codici sconto per cibo e film se gli utenti possono dimostrare tramite l’app del servizio sanitario nazionale di aver avuto il vaccino.

E si dimezza il tempo per la seconda dose

Alcuni giovani della Gran Bretagna hanno scritto sui social media per condividere le posizioni delle cliniche “pop-up” che offrono la seconda dose vaccino con un intervallo di appena quattro settimane. Gli scienziati insistono che il divario di otto settimane è il “punto debole” per assicurarsi che le persone abbiano la massima protezione contro il virus.

Ilaria Paoletti