Londra, 14 apr – Un quarto delle morti attribuite al Covid in Gran Bretagna, in realtà, non sono state affatto causate dal virus. Una distinzione tra i morti “a causa” del coronavirus e “con” covid che è messa bene ine videnza da uno studio inglese.

Gran Bretagna, i dati dell’Ons sul Covid

Questo report, che elenca i dati aggiornati dell’Ufficio per le statistiche nazionali (Ons) della Gran Bretagna, evidenzia come quasi un quarto dei decessi attribuiti nel Regno Unito al Covid-19 non sarebbero stati causati dallo stesso. Il 23 per cento dei casi di morte sarebbero relativi a persone morte “con” il Covid e non “a causa” della malattia. Anche il Telegraph spiega, relativamente a questi dati, che ciò significa che anche se la persona morta risultando positiva al Covid, non è stata quella la causa principale del suo decesso.

Situazione in netto miglioramento

Sempre secondo i dati dell’ufficio statistico della Gran Bretagna, il numero dei sudditi di Sua Maestà deceduti e che avevano il Covid ha superato i 150mila, sebbene i dati ufficiali del governo britannico affermino che sono state 127mila le vittime del coronavirus. Questa discrepanza è appunto causata dal fatto che non sempre la malattia è ritenuta la causa primaria del decesso. Grazie a una campagna vaccinale molto efficiente, tuttavia, il numero di decessi registrati in Gran Bretagna per Covid è sceso al livello più basso da sei mesi a questa parte. L’Università di Oxford stima che il numero di persone attualmente ricoverate con un’infezione da Covid attiva dovrebbe essere la metà dell’attuale cifra giornaliera. Secondo i dati aggiornati a ieri, erano 2.537 i pazienti con coronavirus ricoverati in ospedale, con 230 nuovi ricoveri. Tuttavia, sempre secondo Oxoford, solo la metà di loro ha attivamente il virus, gli altri sono guariti.

Ilaria Paoletti