Roma, 23 mag — I gretini bloccano il traffico, ma la polizia se la prende con un automobilista esasperato che cerca di farsi strada per poter raggiungere il luogo di lavoro trascinando via i «piccoli angeli del clima». È accaduto stamattina a Londra, dove la polizia ha bloccato, sfiorando l’arresto, un operaio infuriato dopo che Just Stop Oil (l’equivalente britannico di Ultima Generazione) aveva occupato tre dei principali ponti della metropoli.

I gretini bloccano il ponte, gli agenti se la prendono con gli automobilisti

Tanto per aggiungere la beffa al danno, sono stati proprio gli attivisti di Just Stop Oil a diffondere il video dello spiacevole episodio avvenuto sul Blackfriars Bridge. L’operaio, un ragazzo piuttosto giovane, è stato ripreso mentre afferrava alcuni manifestanti scaraventandoli sul marciapiede, per poi andare a sbattere contro un agente di polizia. In men che non si dica il poliziotto e un collega si sono scagliati sul ragazzo, sbattendolo contro un camion della raccolta dei rifiuti, mentre il conducente del mezzo apostrofava gli agenti: «Toglietevi dal mio camion!».

In quel mentre la polizia grida all’operaio di «mettere le braccia dietro la schiena», mentre viene trattenuto perché sospettato di aggressione. Le reazioni dei passanti sono tutte a favore del povero lavoratore: un pedone chiede di «dare tregua al ragazzo, sta solo cercando di andare al lavoro».

Insomma, ora le vittime sono i «piccoli guerrieri del clima» che impediscono ai cittadini di ogni metropoli europea di andarsi a guadagnare il pane. Chi si ribella a questi inutili soprusi mascherati da «coscienza ecologica» viene represso dalle forze dell’ordine.

Invece di arrestare gli eco gretini di “Just stop oil” (la versione UK di #UltimaGenerazione), i poliziotti britannici hanno arrestato un lavoratore che stava cercando di liberare la strada. pic.twitter.com/1KSoxYCg9G — Francesca Totolo (@fratotolo2) May 23, 2023

Cristina Gauri