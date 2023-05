Bologna, 23 mag — Due individui pericolosi, irregolari sul territorio italiano e già gravati da precedenti penali in diverse città italiane, ma a nessuno era venuto in mente di allontanarli dal nostro Paese; così due nordafricani che hanno fornito generalità incerte hanno colpito di nuovo l’altra notte, rapinando e provocando pesanti lesioni a due ragazze. Lo riferisce Il Mattino.

Prese a pugni in faccia da due nordafricani

Circondate, prese a pugni in faccia con una bestialità devastante e infine derubate dei loro averi: è accaduto a Bologna, e l’aggressione si è conclusa per una delle due vittime con una visita al pronto soccorso dove i medici hanno riscontrato la frattura del setto nasale. Per l’episodio, la polizia ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto due nordafricani, individuati e fermati il giorno seguente. I due stranieri erano ancora in possesso di parte della refurtiva (cuffie per iPhone, denaro in valuta straniera, carte di credito) e del coltello che erano stato utilizzato per recidere la tracolla della borsa di una delle giovani vittime. La provenienza esatta dei due nordafricani non è certa: uno sostiene di essere marocchino, l’altro un algerino; entrambi dimostrano di avere circa 30 anni e sono gravati precedenti.

L’aggressione

L’episodio criminoso ha avuto luogo intorno all’una e trenta di lunedì notte. I due nordafricani avevano puntato le due amiche mentre queste stavano passeggiavano lungo via Mascarella, di ritorno da una serata in giro per locali. Approfittando dell’ora tarda la coppia di immigrati ha prima accerchiato le vittime, e poi le ha pestate brutalmente. È stata una terza ragazza che si trovava di passaggio nella zona dell’aggressione ad allertare il 113. I due magrebini sono stati identificati anche grazie all’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Una di queste li aveva immortalati mentre tentavano di utilizzare la carta di credito di una delle vittime per acquistare sigarette presso un distributore.

Il questore di Bologna Isabella Fusiello ha definito i due nordafricani «due soggetti violenti e pericolosi, già responsabili di episodi analoghi anche a Milano e Napoli». Per questo Fusiello si augura che in sinergia delle autorità consolari, si arrivi «a una identificazione certa affinché possano essere allontanati definitivamente dal territorio dello Stato». Cristina Gauri