Roma, 22 apr – Nelle scorse ore il sottobosco di twitter, 4chan, telegram è letteralmente esploso perché documenti sottratti dai server di numerosi importanti attori istituzionali sono stati diffusi. Al momento pare siano state soprattutto diffuse una enorme quantità di credenziali (mail, username e password), ma quel che fa davvero tremare i polsi sono i bersagli di questo attacco hacker: la Gates Foundation di Bill Gates, l’Organizzazione mondiale della sanità, la Banca Mondiale, il famoso (o famigerato) Istituto di Virologia di Wuhan ed il Cdc americano (Centro Federale per il controllo e la prevenzione delle malattie). I grandi media sono stati particolarmente cauti nel riportare la notizia e hanno lasciato passare qualche ora prima di prendere il coraggio a due mani e toccare la questione.

L’imbarazzo dei media ufficiali

Per ora solo il Washington Post ha dedicato una pagina sottolineando che si tratta di circa 25 mila credenziali e che è già stato verificato da esperti informatici anglosassoni che si tratta di indirizzi e credenziali verificati e reali. Nel dettaglio sono stati diffuse 5120 credenziali legate alla Banca Mondiale, 6857 legate al Cdc degli Stati Uniti, 2732 legate alla Organizzazione mondiale della sanità. Il resto appartiene alla Fondazione Gates o ai laboratori di Wuhan.

Fbi per ora non ha rilasciato dichiarazioni e il portavoce di Twitter ha chiarito che la piattaforma sta facendo l’impossibile per bloccare la diffusione dei dati eliminando account e link: ovviamente è difficile pensare che ci stiano riuscendo e non sarà sicuramente facile farlo visto che i file non sono di grandissimi dimensioni (rispetto perlomeno ai leak a cui siamo stati abituati in passato) e stanno viaggiando alla velocità della luce su ogni tipo di piattaforma.

L’accusa all’estrema destra

Quel pochissimo che la grande stampa ha scritto in merito alle eventuali attribuzioni di questo colpo al momento, con molta cautela, sembra tirare in ballo la fantomatica “estrema destra”. Siti come Vice parlano apertamente di “ambienti neo nazisti accelerazionisti” cercando di fare collegamenti che definire “deliri complottisti” è francamente un complimento. Al momento è presto esprimere giudizi ma il livello di sofisticazione tecnica sembra più indirizzare verso un attore statale più che alla scena hacker, ma è anche vero che nell’ultimo decennio questi due mondi sono finiti per sovrapporsi molto più di quanto si immagini.

Certamente per gli amanti del “Piano QAnon”, la teoria (effettivamente poco credibile) secondo la quale esiste una sorta di anti-deep state patriottico che sta combattendo il deep state guerrafondaio e dittatoriale nel mondo occidentale, ora hanno effettivamente un ottimo motivo per cominciare a credere che qualcosa di vero nelle loro speranze ci possa anche essere. Il legame tra Bill Gates, Organizzazione mondiale della sanità e responsabilità cinesi in merito alla pandemia Covid-19 sono state a lungo un grande argomento di discussione nel micromondo di chi credeva al “piano Q”; beh, che dire: ora avranno la possibilità di scoprire quanto i QAnonisti avessero eventualmente ragione.

Guido Taietti