Roma, 10 nov — In Giappone l’introduzione della Dad (didattica a distanza) non ha ridotto significativamente il contagio di coronavirus. E’ quanto conclude un team di ricercatori delle Università di Harvard, di Gakushin e di Shizuokadi in uno studio pubblicato su Nature Medicine a fine ottobre e ripreso da La Verità.

«Non troviamo prove che la chiusura delle scuole in Giappone abbia causato una significativa riduzione del numero di casi di coronavirus», hanno stabilito gli studioso dopo aver messo a confronto i dati pandemici dei Comuni giapponesi che durante la prima ondata del 2020 avevano interrotto le lezioni in presenza, con altri che avevano consentito agli alunni dai sei ai 15 anni di rimanere in classe. Sì, perché in Giappone l’eventuale chiusura delle scuole elementari e medie e la messa in Dad degli studenti non viene decisa unilateralmente dal ministero dell’Istruzione, ma dalle amministrazioni comunali.

I ricercatori nipponici e americani hanno quindi passato al setaccio 847 piccoli centri delle aree metropolitane di Tokyo e Osaka, in 25 delle 47 prefetture del Giappone. Scopo dello studio, osservare se dal 26 febbraio al 1° giugno 2020 i benefici, in termini di calo dei contagi, della sospensione scolastica in presenza superassero il prezzo pagato dagli alunni in termini di perdita di apprendimento, peggioramento della salute fisica e mentale, e incremento delle situazioni di disfunzionalità famigliare.

Ebbene, dopo avere incrociato una pletora di dati e variabili gli scienziati non hanno riscontrato differenze nel numero di casi di Covid per 100.000 tra i due gruppi di Comuni — quelli con le scuole in Dad e quelli con le scuole aperte. Gli istituti chiusi tra il 4 marzo e il 1 giugno 2020 «non hanno ridotto significativamente la diffusione di Covid-19 in Giappone». Non solo, «Comuni che hanno chiuso le loro scuole hanno per lo più aumentato il numero di casi».

Una misura inutile