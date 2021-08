Roma, 6 ago – Il presidente del Cio (Comitato olimpico internazionale), Thomas Bach, si è rifiutato di far osservare un minuto di silenzio alle Olimpiadi di Tokyo per onorare le vittime del bombardamento atomico che distrusse Hiroshima. E dire che a luglio i funzionari della città nipponica avevano pure accolto Bach, per un tour dei siti commemorativi, tra cui l’Hiroshima Peace Memorial Park. “Sono deluso. Non pensavo che un breve momento di preghiera potesse incontrare obiezioni da parte di qualcuno. È un peccato che (il presidente del Cio, ndr) sia venuto all’Hiroshima Peace Memorial Museum e tuttavia non gli sia venuta voglia di chiedere un momento di silenzio”. E’ quanto dichiarato tre giorni fa da Toshiyuki Mimaki, presidente ad interim della Confederazione delle organizzazioni per le vittime della bomba atomica, all’Asahi Shimbun.

Hiroshima, oltre il minuto di silenzio

Molti giapponesi non hanno preso bene la decisione, giudicata irrispettosa, di Bach. Un rifiuto segno di una scarsa considerazione. “È deludente, anche se apprezziamo il fatto che il presidente Bach abbia visitato Hiroshima” prima dei Giochi olimpici, ha dichiarato un funzionario della città. Il Cio ha elencato una serie di motivi alla base del rifiuto di far rispettare il minuto di silenzio. Uno su tutti: durante la cerimonia di chiusura, prevista l’8 agosto, è già in programma un momento di commemorazione per le “vittime delle tragedie storiche”. Ecco, se vogliamo la toppa è peggio del buco. Non perché sia dirimente un simbolico minuto di silenzio, che nel caso di specie può altresì essere considerato sminuente. Ad essere grave è il vago riferimento alle “tragedie storiche”. E’ come se le Olimpiadi si svolgessero in Israele e il Cio negasse il minuto di silenzio specificatamente per le vittime dell’Olocausto, proponendo il ricordo di tutti i genocidi della storia. Cosa direbbe chi oggi fischietta di fronte alla scelta del Comitato olimpico?

La democrazia atomica

Quanto accaduto a Hiroshima, esattamente 76 anni fa, non fu semplicemente un “disastro atomico”. E’ stato e rimane uno dei crimini più vergognosi della storia. Vigliacco, terrificante e soprattutto impunito. A commetterlo, è bene essere chiari viste le omissioni ipocrite e all’uopo di certa stampa, furono gli Stati Uniti. Piaccia o non piaccia ai commentatori liberal, questa è la realtà storica. La “democrazia atomica” cadde dal cielo, spazzando via una città giapponese. Per poi tornare, impietosa e codarda, pochi giorni dopo. E ne distrusse un’altra di città nipponica: Nagasaki. Ma i buoni ogni tanto si distraggono e preferiscono non stuzzicare la voce del padrone.

Eugenio Palazzini