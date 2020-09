Roma, 4 set – Una professoressa di «studi africani e latinoamericani» che per anni si era spacciata per afroamericana ha rivelato di aver mentito e di avere origini ebree. Jessica A. Krug, – questo il suo nome – professoressa associata alla George Washington University, aveva prodotto, negli anni, molti scritti sull’Africa, l’America Latina, la diaspora e l’identità, il tutto rivendicando la propria eredità nera e latina. Ma il peso della menzogna si era fatto insopportabile, e in un articolo pubblicato giovedì su Medium.com, Krug ha rivelato la verità: «sono bianca»

«Nel corso della mia vita da adulta ho rinnegato la mia identità di bambina ebrea cresciuta a Kansas City per rivendicare un retaggio afroamericano che non mi apparteneva», ha scritto. Krug ha ammesso che fingere di essere afroamericana «è l’epitome stessa della violenza, del furto e dell’appropriazione, della miriade di modi in cui le persone non nere continuano a usare e abusare delle identità e delle culture nere». Si è quindi scusata per quella che chiama la sua «continua appropriazione di un’identità caraibica nera», definendola sbagliata, non etica, immorale, anti-nera e colonialista. «Non sono un appassionata di cultura», prosegue. «Sono una sanguisuga della cultura».