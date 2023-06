Roma, 13 giu – Il virus del Covid? “E’ nato nell’istituto di virologia di Wuhan”. E’ quanto sostiene il Sunday Times che ha pubblicato un apposito studio in cui si citano presunti esperimenti segreti del governo cinese, portati avanti senza comunicarlo alle autorità straniere. Non è la prima volta che la Cina viene accusata di essersi fatta scappare il Covid da quel laboratorio, ma in questo caso a puntare il dito direttamente contro Pechino è un prestigioso giornale britannico che menziona documenti “top secret”.

L’inchiesta del Sunday Times: “Ecco come il Covid è nato in laboratorio”

Secondo il celebre settimanale del Regno Unito, che oltre alle carte segrete cita pure fonti autorevoli che includono l’intelligence statunitense, la Cina stava conducendo gli esperimenti su un virus modificato in laboratorio sotto la supervisione del ministero della Difesa, il tutto in vista di un’eventuale guerra batteriologica. Sempre secondo il Sunday Times, gli 007 statunitensi sono da tempo sulle tracce delle origini del coronavirus che ha colpito il mondo.

Il settimanale britannico ricostruisce la storia del virus che sarebbe poi diventato il Covid, a partire dal 2016, quando gli scienziati cinesi affermarono di aver scoperto nel 2012 un nuovo tipo di coronavirus in una miniera del Mojiang. In quell’occasione alcuni studiosi morirono dopo aver raccolto campioni di escrementi di pipistrello. Ma proprio da quel momento che si interrompono le comunicazioni tra il laboratorio di Wuhan e le istituzioni occidentali, con gli scienziati cinesi che continuano a lavorare sul nuovo virus, presentando già nel febbraio del 2020 il brevetto di un vaccino. Per il Sunday Times il governo di Pechino avrebbe inoltre nascosto i malori di alcuni ricercatori dell’istituto di ricerca, con sintomi analoghi a quelli del Covid, avvenuti nell’autunno 2019. Dunque, secondo il giornale del Regno Unito, malgrado non vi siano prove evidenti della creazione in laboratorio del Covid – anche a causa delle mancate informazioni da parte del governo cinese – fonti autorevoli e studi effettuati dimostrerebbero quanto davvero accaduto.

Alessandro Della Guglia