Roma, 17 giu – Gli ultimi mesi non sono stati facili per il Ghana, visto che l’aumento dei prezzi delle materie prime causato dalla guerra in Ucraina ha causato un forte incremento dell’inflazione e un crollo della valuta locale. Un lieve miglioramento si è verificato solo nelle ultime settimane, quando il Fondo Monetario ha rilasciato un prestito di 3 miliardi di dollari.

Nonostante questo, il governo ghanese ha proseguito la sua politica industriale volta a far nascere imprese manifatturiere che possano trasformare le materie prime in prodotti ad alto valore aggiunto e i risultati cominciano a vedersi. A tale proposito, è degno di nota l’impianto di produzione di automobili inaugurato a maggio dal presidente Nana Akufo-Addo a Amasaman, nella regione di Ga, che con un’estensione di 13,5 ettari è il più grande impianto di assemblaggio di automobili del Ghana.

Come il Ghana punta a produrre sempre più automobili

A costruire questo impianto è stata l’azienza ghanese Rana Motors , la quale però lavorerà per conto dell’azienda coreana Kia Motors e produrrà 30mila automobili all’anno, un numero che sarà destinato ad aumentare a 70mila quando questo impianto opererà a piena capacità.

L’apertura di questa fabbrica fa parte di un piano più ampio che ha come obiettivo quello di fare del Ghana il più grosso polo automobilistico dell’Africa occidentale e incentivi sono allo studio per favorire la nascita di imprese che producano componenti per questo impianto, così da creare un intero ecosistema di imprese che possa portare maggiori benefici economici. Ovviamente sarà essenziale che i ghanesi acquistino queste auto prodotte in Ghana e per tale motivo il governo non solo ha abolito l’Iva per l’acquisto di auto costruite in loco, ma sta lavorando a incentivi finanziari per aiutare chi non ha abbastanza soldi per acquistare le auto. Al momento in Ghana ci sono cinque impianti di produzione di automobili che producono nove tipi diversi di auto.

Giuseppe De Santis