Roma, 9 gen – Quando c’è la stabilità mentale e l’accettazione di sé stessi, c’è tutto. E’ l’unico pensiero che può scaturire dalla visione delle fotografie del “prima e dopo la cura” di Rodrigo Alves, l’imprenditore brasiliano famoso per aver speso oltre 500mila dollari ed essersi sottoporsi a 103 trattamenti estetici (di cui 51 operazioni chirurgiche) per poter assomigliare al bambolotto Ken. Ebbene, qualche mese fa Rodrigo ha scoperto che in realtà si sente più simile a Barbie: “Sono conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. È fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza“, ha dichiarato a Sunday People. “Il cambio di sesso sarà lo step finale di questo percorso”.

Qualche problema con la parola “neg*o”

Il fu Ken è stato ospite del Grande Fratello brasiliano nel 2018: della sua partecipazione fu celebre il “cartellino giallo” dei produttori che lo ammonirono per aver usato la parola “neg*o” mentre parlava delle sue preferenze sessuali; ammonizione a cui fece seguito l’espulsione, perché Rodrigo perseverò nel pronunciare la “parola con la enne”.

Idee chiare

“Per anni ho cercato di vivere la mia vita come uomo. Mi sono fatto mettere gli addominali e ho muscoli finti nelle braccia, ma stavo mentendo a me stessa”, ha raccontato. “Sono una donna e ho sempre avuto un cervello femminile. Ho iniziato indossando biancheria femminile a casa, una cosa che mi faceva sentire bella. E’ stata una rivelazione, tutto mi è diventato chiaro”. Tutto chiarissimo!

L’operazione

Nell’attesa dell’operazione, Rodrigo ha iniziato a vestirsi come una donna e a utilizzare protesi per simulare seno e glutei. “Mi è stata diagnosticato un disordine dismorfico del genere e mi è stata data la possibilità di iniziare un transizione medica appropriata. Invertirò il pene e rimuoverò i testicoli, quello sarà l’ultimo step. Prima mi farò impiantare un seno finto per poter indossare vestiti scollati e sentirmi sexy”. A Rodrigo un augurio: che finalmente trovi la pace nella forma umanoide che si è scelto. Nel caso non la trovasse, speriamo che per la prossima trasformazione non decida di spostarsi su altre specie animali.

Cristina Gauri