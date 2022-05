Roma, 8 mag – “Fornire solo armi all’Ucraina senza sforzarsi di trovare un dialogo o un confronto diplomatico, non porta da nessuna parte“, avverte l’ammiraglio di divisione (ris.) Nicola De Felice. La linea Nato-Usa-Ue porta piuttosto “al massacro dell’esercito ucraino ivi compresi i danni collaterali nelle migliaia di vittime civili coinvolte in una resistenza ad oltranza”. Esperto di sicurezza nazionale, più volte intervenuto su queste colonne per “leggere” la guerra russo-ucraina fuori dal coro mainstream, De Felice ci spiega bisogna puntare sul dialogo a oltranza.

Ammiraglio, il flusso continuo di armi a Kiev non fa che allungare il conflitto…

“Non mancano nella storia situazioni analoghe che hanno richiesto soluzioni diverse. Ad esempio, nel maggio del 1940 l’Esercito belga, stremato e con i cieli in mano alla Luftwaffe, non ebbe via di scampo. I tedeschi bombardarono le reti ferroviarie e le uniche strade rimaste percorribili rendendo la ritirata un massacro. Nonostante i 1.700 km² rimasti in mani belghe, i soldati e i 3 milioni di civili fuggiti ancora liberi, il re Leopoldo chiese un armistizio, concludendo onorevolmente il conflitto per il popolo belga in 18 giorni”.

Situazione analoga in Ucraina?

“No. Tuttavia, anche se nel caso attuale le forze in campo sono fortemente diverse, ritengo che un tentativo di dialogo con Putin debba comunque essere avviato, anche da chi ha usato parole forti verso la controparte o ha fornito o fornisce armi all’Ucraina. D’altra parte, se si ha la responsabilità di assumere la posizione di cobelligerante attraverso la consegna di armi ad un belligerante, ci si deve assumere anche l’onere e l’onore di trovare una soluzione pacifica al conflitto, prima che la situazione precipiti irrimediabilmente”.

A sentire la Nato invece la guerra è l’unica soluzione

“Il confronto delle reciproche posizioni non deve essere relegato solo al campo di battaglia, pena il perdurare di una situazione conflittuale estremamente dannosa in termini di vite umane spezzate e, per l’Ucraina, di lenta, ma inesorabile perdita di sovranità territoriale. Oltre alla clamorosa posizione presa dal nostro ministro degli esteri Di Maio nel rinunciare ad ogni dialogo con la controparte russa di fine febbraio, anche il mancato incontro tra Papa Bergoglio e il Patriarca di Mosca Kirill, previsto per giugno a Gerusalemme e preparato da tempo, da ben prima che cominciasse la guerra in Ucraina, deve essere recuperato secondo ogni cristiana attenzione – o romana pietas – per rimediare agli efferati risvolti in corso tra due popoli fedeli, almeno sulla carta, all’insegnamento cristiano. Il confronto, il dialogo serve laddove è necessario, non solo quindi nei talk show o a distanza atlantica”.

Insomma, cosa vuole l’Occidente?

“Se gli obiettivi della Russia sono chiaramente definiti dalla situazione operativa di occupazione territoriale portata avanti dalle proprie forze armate, non è del tutto percepito dove vuole arrivare l’Occidente con la sua strategia di impegno massiccio nel solo scaricare aerei pieni di armi a Kiev. Se questa è la posizione del governo dei democratici di Biden – con il Pentagono stesso alquanto scettico sulla strategia intrapresa, l’Europa – e l’Italia in testa – non può permettersi di chiudere unilateralmente il dialogo diplomatico ora delegato alla pragmatica Turchia. Una Turchia che comunque ha delle evidenti debolezze con entrambi le parti in causa: dalla Russia dipende dalle forniture di gas al 45% e dall’Ucraina riceve denaro in cambio dei temuti droni Bayraktar TB2 che tanto male stanno facendo alle forze russe.

E invece, Mosca vuole veramente il dialogo?

“Al di là delle propagandistiche affermazioni del ministro degli Esteri russo Serghej Lavrov nell’intervista rilasciata alla trasmissione Zona bianca di Rete 4, vorrei sottolineare come in alcuni suoi passaggi si delinea – e si ripete – la posizione di dialogo che potrebbe essere un punto di partenza per un confronto diplomatico con i russi: un’Ucraina neutrale e il riconoscimento in oriente e al sud delle autonomie dell’etnia russa, magari attraverso l’interposizione in situ dei caschi blu, anche attraverso dei plebisciti controllati dall’Onu”.

Quale dovrebbe essere la posizione dell’Italia in merito?

“L’Italia non sia succube delle decisioni altrui, ma faccia valere le sue ragioni, legate sia agli aspetti umanitari da sempre rispettati sia dai suoi legittimi interessi nazionali. L’Ucraina può rimanere fuori dalla Nato, ma assumere ruolo di partner cosi come lo sono la Finlandia e la Svezia che sono anche dentro l’Ue e, secondo me, è bene che rimangano tali”.

Adolfo Spezzaferro