Roma, 29 gen – La festa, la spiaggia la movida, richiami irresistibili ma fatali per Ygona Moura, influencer trans brasiliano che su Instagram invitava i suoi followers a «buttarsi nella mischia» e morto di coronavirus alcuni giorni fa.

L’influencer trans invitava alla movida

Una morte che ha dell’incredibile: a 23 anni, un’età in cui di solito il coronavirus ha decorso asintomatico nella stragrande maggioranza dei casi. E invece Moura è deceduta attaccata a un respiratore nel reparto di rianimazione di un ospedale di San Paolo. Forse non ha aiutato l’evidente condizione di sovrappeso dell’influencer trans, che alcuni recenti studi indicano come uno degli stati più a rischio riguardo al decorso virulento della malattia.

Un faro della comunità Lgbt

«Vi siete accalcati bene alla festa? Io sono andata a ballare e mi sono accalcata, avevo tanta nostalgia di questa calca, mi mancava da morire!», diceva Ygone nell’ultimo video postato sui social all’inizio di gennaio. Alcuni giorni dopo, l’influencer trans è stata ricoverata. Ygona era un faro nella comunità Lgbt brasiliana.