Iran sequestra nave legata a Israele, si va verso l’escalation?

Intanto, il portavoce delle forze armate israeliane Daniel Hagar i ha minacciato: “L’Iran subirà le conseguenze della scelta di aggravare ulteriormente la situazione”. E aggiungendo come Isreale si trovi in uno stato di massima allerta :“Abbiamo aumentato la nostra disponibilità a proteggere Israele da ulteriori aggressioni iraniane. Siamo anche pronti a rispondere . L’Idf è pronto a tutti gli scenari e intraprenderà i passi necessari, insieme ai suoi alleati, per proteggere il popolo di Israele”. Anche gli Stati Uniti avrebbero spostato le proprie navi da guerra. Da quanto filtra da fonti vicine all’amministrazione Biden e all’intelligence americana, gli Stati Unitisi aspettano che l’Iran effettuerà “attacchi contro molteplici obiettivi all’interno di Israele” e che nell’operazione “potrebbero essere coinvolti alleati di Teheran”.

Secondo le prime ricostruzioni, i Pasdaran avrebbero posto sotto sequestro il mercantile “MSC Aries” , battente bandiera del Portogallo ma legato alla compagnia “Zodiac Maritime” . Quest’ultima ha sede a Londra ed è di proprietà del miliardario israeliano di nome Eyal Ofe r. Dopo l’avvenuto sequestro, le forze iraniane starebbero dirigendo la nave verso le acque nazionali. Ancora non sono state fornite motivazioni per il fermo. Recentemente la nave aveva fatto scalo preso il l porto di Khalifa negli Emirati Arabi Uniti, almeno stando ai dati di localizzazione dell’imbarcazione.

Roma, 13 apr – Ancora alta tensione tra Iran e Israele . Dopo il raid israeliano contro la sede del consolato iraniano a Damasco in Siria – attacco in cui è stato ucciso dagli israeliani il generale dei Pasdaran Mohammad Reza Zahedie il suo vice – e le voci che si sono rincorse su una possibile reazione di Teheran all’attacco, ecco un nuovo pezzo del puzzle: l’Iran ha confermato il sequestro da parte dei Guardiani della rivoluzione di una nave legata a Israele nello stretto di Hormuz.